想變有錢先停手！專家揭富人從不把錢浪費在「這5件事」

外媒報導，專家指出，富人從不把錢浪費在以下這5件事上。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕真正的有錢人，其實往往最難被看出來。美國財經網站報導，拋開刻板印象，超級富裕的人通常比想像中更節儉，他們遵循一個簡單原則，「少買，但要買得好，且每一筆支出都要有回報」。以下是多數富人絕不會浪費金錢的5件事。

1.汽車貸款：StratFI創辦人James H. Lee表示，他曾在服務高資產客戶的多家族辦公室工作超過10年。他指出，富有客戶只有在能拿到「0%利率」的情況下才會選擇車貸，否則通常直接用現金購車，因為這樣可以立即產生投資回報。

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2.店內分期付款：你是否曾在購物時，看到店家提供信用卡申請或「先買後付」的付款方案？雖然看起來很吸引人，但專家建議直接忽略。Affinity Federal Credit Union的副總裁兼客戶福利主管Grant Gallagher表示富人通常不會使用這類店內分期方案。他說「這些產品通常結構複雜，條款繁多，實際上帶來的麻煩往往大於價值。」Gallagher指出「如果他們需要分期或貸款，早已有更優惠的信用管道。」

3.延長保固：根據James H. Lee與Gallagher的觀察，富人通常不會花錢購買延長保固。Gallagher表示「富人通常已經有涵蓋個人財產的保險，平均成本遠比單一商品的延長保固更划算。」

4.旅遊保險：訂機票時，常會被詢問是否加購旅遊保險，費用通常不高。但富人通常不會額外購買這類保險。Gallagher指出，他們多半使用附帶旅遊保障的高端或回饋型信用卡，既能享有保障，也有其他旅遊優惠。

5.衝動消費：當情緒低落時，有些人會透過購物或買彩券來轉運，但這正是財務流失的開始。Cullen Cioffi Capital Management共同創辦人暨執行長Ryan Cullen表示衝動消費長期累積會嚴重侵蝕財務狀況。不僅富人會避免衝動購物，如果你的目標是變有錢，過多的衝動消費也會讓你更難達成財務目標。

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