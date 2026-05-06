全球央行新動向又來了 ! 3月倒出黃金66噸 全是「這2國」巨額拋售

WGC：各國央行3月份呈現淨賣出黃金，全因兩國鉅額拋售。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球央行買賣黃金一向備受市場關注。今年3月，全球央行合計出售近66噸黃金，其中最大的黃金賣家是土耳其60噸和俄羅斯6噸。與此同時，最活躍的買家是波蘭11噸、烏茲別克9噸、哈薩克6噸和中國5噸的中央銀行，以及其他買家捷克2噸和瓜地馬拉2噸。

世界黃金協會亞太區資深研究主管薩立姆（Marissa Salim）指出，波蘭國家銀行成為3月最大的買家，購入11噸黃金，使其第1季總購入量達到31噸，位居全球之冠。中國央行則連續17個月增持黃金，3月購入5噸、第1季累計增加7噸。此外，烏茲別克與哈薩克在第1季也分別增持了25噸與13噸。

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這些國家的穩定買盤反映出主權國家在多變的全球經濟環境中，依然將黃金視為核心資產。

專家指出，土耳其央行在3月急劇減持黃金，與伊朗戰爭引發的經濟危機密切相關。在戰爭爆發前，土耳其持有近830噸黃金，但隨著戰事波及能源市場並導致通膨飆升，該行被迫將黃金儲備「貨幣化」以保護國家經濟。

據報導，為支撐劇烈波動的土耳其里拉並應對資本外流，土耳其央行在3月啟用了約80噸的黃金掉期 （Swap） 協議，藉此獲取美元流動性來干預市場。隨著美國與伊朗達成停火協議，市場壓力開始緩解，土耳其資產的壓力減輕，也隨即啟動了重建儲備的行動。

最新數據顯示，截至4月17日，土耳其的物理黃金持有量已回升至約730噸。

市場分析認為，全球央行目前正出現「兩極化操作」：部分面臨財政與匯率壓力的國家選擇出售黃金換取流動性；另一批國家則持續透過黃金降低對美元體系的依賴，並強化外匯儲備安全。

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