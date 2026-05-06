童子賢：電力已取代石油成新國力 台灣不能失去核能選項

童子賢今天在論壇活動表示，AI、半導體與電動車快速發展，正讓「電力」取代石油，成為新世代最重要的戰略資源。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天在論壇活動表示，AI、半導體與電動車快速發展，正讓「電力」取代石油，成為新世代最重要的戰略資源。全球電力產值已超越石油產業，台灣若持續高度依賴天然氣、缺乏穩定基載電力，恐衝擊產業競爭力與能源安全，「核能不應被輕易排除」。

童子賢說，1970年代石油危機時，能源支出曾占全球GDP逾12%，如今世界能源結構已明顯改變。隨著電動車、高鐵、捷運與AI資料中心興起，電力的重要性持續攀升。2025年全球用電量約31兆度，以每度電0.15美元估算，全球電力產值已達4.7兆美元，超越石油、天然氣、航空與醫藥產業，意味「電力已成為新的國力象徵」。

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童子賢指出，AI伺服器、半導體與高效能運算（HPC）快速擴張，正讓製造業與科技業對穩定供電需求愈來愈高。他以中國為例指出，全球約三分之一用電集中於中國，中國同時掌握全球約37%製造業產能，反映「電力即國力」趨勢正在成形。

談到台灣能源結構，童子賢認為，目前最值得關注的是天然氣依賴過高，以台電資料來看，台灣目前約51%發電仰賴天然氣，每年需約380至400船液化天然氣（LNG）供應，平均一天超過1艘船靠港，若遇到地緣政治衝擊或10天無法到港，恐對供電穩定形成壓力。

童子賢提到，核能的優勢在於燃料體積小、供電穩定且具備長期韌性，一次填裝燃料可支撐一年半以上，遠高於天然氣僅約11天的庫存能力。他也提到，第四代核能技術已改善傳統核電風險，透過熔鹽與金屬換熱設計，可降低氫爆與污染擴散風險，安全性已與過往不同。

童子賢也點出台灣能源轉型面臨的現實限制，主要在於我國土地面積有限，難以完全複製中國、澳洲等大面積風光電模式，加上海上風電與光電仍有成本、壽命與生態問題，若完全依賴間歇性能源，夜間仍需火力發電補足缺口，恐進一步加劇空污問題。

童子賢觀察，台灣近年在AI與半導體帶動下，經濟成長與人均GDP表現亮眼，但若缺乏穩定、低碳且具韌性的電力系統，未來高科技產業優勢恐受影響，因此呼籲政府慎重思考能源政策，在減碳、供電穩定與產業競爭力之間取得平衡，同時加強核工與物理人才培育，避免未來出現技術與人才斷層。

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