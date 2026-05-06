台電擬購燃料棒遭質疑 曾文生：各廠是不能隨意流用

台電董事長曾文生今（6）日出席「2026台灣能源高峰論壇」前受訪表示，核四與核三的燃料棒是不同機組使用，各廠是不能隨意流用的。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於核二、核三計畫再購入新燃料棒，而核四廠的燃料棒至今未能順利出售，台電董事長曾文生今（6）日出席「2026台灣能源高峰論壇」前受訪表示，核四與核三的燃料棒是不同機組使用，各廠是不能隨意流用的，其實燃料棒不只是棒子，是一整個裝置安裝進爐心，訂貨到送來要18個月。

政府推動核二、核三廠重啟計畫，台電擬採購新燃料棒，預計2028年重啟，但審計長陳瑞敏5日在立法院答詢時質疑，核四廠燃料棒2018年開始陸續運往美國處理，至今未能順利出售，還額外支出4億多元儲存費用，如今核二、核三卻計畫再購入新燃料棒，他坦言「當然政策的問題也有，但是管理的問題也有」。

請繼續往下閱讀...

曾文生解釋，其實不同的機組，所使用的燃料棒不同，不同機組的燃料棒都要經過特別的設計，不是核一、核二、核三、核四的燃料棒可以互相流用。

對於核四燃料棒，曾文生指出，其實是台電公司依照2018年立法院的決議，要求台電將核四的燃料棒送到國外。若要貯存在核四廠內，其安全防護的安全規格就會比較高，台電核能系統的同仁評估過，如果要留在廠內，要由保警來進駐，相關的花費就會比較高，送出去有一定的花費，一年是一到兩億元之間。

被問到核三是否2028年重新運轉？曾文生表示，關於時程的問題，他已經回答過很多次，基本上台電是送審查，審查通過的時間與要求的條件，由主管機關核安會來做決定。他強調，台電現在就是按照法規，做運轉執照的申請工作，包括提供再運轉計劃、自我安檢的結果，送交給主管機關、監理機關審查。審查通過的時間以及要求的條件，都是由主管機關核能安全委員會決定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法