中油「搶油搶氣」 卓揆下令：第4季也要提前執行

行政院長卓榮泰今天出席「2026台灣能源高峰論壇」。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今天出席「2026台灣能源高峰論壇」時表示，為加強因應中東能源韌性，中油在過去幾個月於國際市場「搶油搶氣」，行政院上週於民生專案會報，要求經濟部、台電與中油等，要把計畫不只做到9月，連第4季都要提前執行，不要讓供應產生任何困難。

卓揆透露，上午一大早在總統府聽取總統彙報，聆聽出訪非洲友邦史瓦帝尼的過程。賴總統也詢問他：「怎麼搞的，把股票弄到4萬點？」卓說，這是全國產業、人民共同的努力，且在國際情勢詭譎變化之際，台灣的韌性真的值得我們再次為自己驕傲及鼓掌。

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卓揆指出，若沒有電力，就支撐不了產業的需求，無論是高科技發展或是中小微企業，都需要電力當作最有力的支撐，未來落實二次能源型有三大工作重點方向，包括「韌性」，「轉型」及「穩定」。

在能源韌性部分，卓揆表示，政府持續盤點未來所需的電力，不僅增加大量新型燃氣機組，也持續開發新的再生能源，以及提前4年在2028年完成電網韌性計畫，到2032年之前，台灣的電力共應都是充裕無虞。

能源轉型方面，卓揆說明，在政府與民間共同努力下，台灣的再生能源從2016年的4.7GW，成長到2025年的22.9GW，成長的幅度明顯，且絕大多數來自離岸風電貢獻，台灣也已經是全球第5大的離岸風場，政府也會持續開發多元綠能。

對於能源穩定，卓揆表示，中油在過去幾個月於國際市場「搶油搶氣」，行政院上週於民生專案會報，要求經濟部、台電與中油等，要把計畫不只做到9月，連第4季都要提前執行，不要讓供應產生困難，台灣已經連續5週在電和其他民生用品價格沒有大幅調整，中油自2月28日以後已經吸收134億元的成本，台電則是自行吸收天然氣漲價的成本。

至於核能議題，卓揆說明，政府對核能的政策是核安無虞、核廢料也有解，且社會有共識的前提才會考慮，因應立法院修法，台電正向核安會提出再運轉計畫及自主安全檢查，這需要很多條件配合，以及一些時間的審核，如果之後條件都能達成且社會也有共識，核電可以成為備援選擇的能源，多一個選擇的機會，就少一個不確定的恐懼。

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