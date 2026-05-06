為解決1被忽略問題！他創業衝出「31億元年營收」 親曝翻身心路

Dr. Lior Lewensztain從臨床觀察出發，投入食品產業創業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一項關於水果攝取不足的醫學數據，意外催生出一家年營收超過1億美元（約新台幣31.4億元）的食品品牌。美國一名醫師從臨床觀察出發，投入食品產業創業，打造以「極簡成分」為核心的水果零食品牌，並成功打入多個大型零售通路。當多數企業追求複雜配方，他卻選擇做減法，最終顛覆食品產業規則。

外媒報導，品牌創辦人Dr. Lior Lewensztain在2005年就讀醫學院期間發現，僅約三分之一美國人達到每日建議水果攝取量。他進一步研究市售食品後發現，雖然許多產品標榜含水果成分，但多以果泥、濃縮汁等加工型態為主，缺乏真正以完整水果製成、無添加糖且成分單純的選擇。

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在此背景下，他決定轉向創業，並於醫學院畢業後進修MBA，結合醫療與商業背景投入食品產業。2012年，他創立品牌「That’s it.」，主打極簡配方水果零食，首款產品僅含2種水果成分。品牌初期從農夫市集起步測試市場，隨後申請了超市的全國推廣計劃，並成為入選的4家企業之一，並逐步進入Target、Starbucks等連鎖通路。

隨著供應鏈與通路擴張，該品牌後續進一步進駐Costco、Walmart、Sam’s Club及美國航空等渠道，並透過電商平台拓展銷售。目前年營收已突破1億美元。

Lior Lewensztain表示，品牌在成長過程中刻意避免風險投資（VC）主導，以維持營運自主性，並強調每一筆資金都需投入真正能帶動長期成長的領域。

在產品策略上，品牌始終堅持「水果為核心」理念，維持1至5種成分的極簡標準。儘管市場曾多次建議推出蛋白棒產品，但公司選擇聚焦天然水果與纖維發展方向，避免偏離品牌定位。

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