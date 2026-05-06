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焦點股》嘉澤：買盤添柴火 帶量攻漲停

2026/05/06 12:44

嘉澤在新一代CPU平台導入與PCIe高速連接需求帶動下，管理層看好全年營收年增15%。（嘉澤提供）嘉澤在新一代CPU平台導入與PCIe高速連接需求帶動下，管理層看好全年營收年增15%。（嘉澤提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠嘉澤（3533）在新一代CPU平台導入與PCIe高速連接需求帶動下，管理層看好全年營收年增15%，伺服器業務貢獻預計年增30%。隨著今日指數盤中創高，嘉澤也在買盤進場佈局之下帶量亮燈，截至中午12時32分暫報2735元，成交量2128張，尚有234張漲停價委買單尚未成交。

嘉澤伺服器產品線已成為該公司最主要的營運支柱，管理層指出目前產品組合中，伺服器相關產品占比已超過四成、PC相關產品則降至35%以下。隨著新平台滲透率持續提升，加上產品規格升級帶動平均售價（ASP）提升，公司預期未來幾年仍將維持穩健成長。

嘉澤觀察，雲端服務供應商（CSP）對AI伺服器需求持續強勁，帶動公司今年在此領域出貨的成長幅度預估達30%至50%，高於品牌伺服器廠約15%至20%的出貨年增率。為因應需求成長，公司持續擴充產能，並加快海外布局。

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