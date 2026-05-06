台塑便利家勇奪循環經濟獎年度典範，5月啟動新機擴大佈建，圖為台塑便利家的水精靈。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑集團永續佈局再傳捷報！台塑生醫旗下「台塑便利家環保科技」憑藉首創「洗劑智慧補充站」商模，於中華經濟研究院主辦「2026臺灣循環經濟獎」中勇奪創新服務類最高榮譽「年度典範獎」，台塑生醫總經理劉慧啟表示，今年5月正式啟動「水精靈」大規模全台建置，目標2027年前將全台水精靈站點推升至850台，最終目標達成1200座站點。

台塑便利家自2022年成立，針對傳統洗劑「一次性包裝」造成的資源浪費，提出「只要乾淨，不要包裝」的核心主張，推動洗劑自動補充站的全台設置，消費者自備容器即可「按需購買」，經過3年努力，全台佈建超過345座站點，進駐全家超商、家樂福、郵局、企業及校園宿舍等，為深化影響力，台塑便利家戰略結盟智慧回收領導品牌「ECOCO 宜可可」，整合「源頭減量」（洗劑自動補充站）與「末端回收」（塑膠瓶自助回收機），建構全台唯一的雙循環智慧生態系。

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台塑便利家總經理李漢揚表示，如此每年可直接減少約85.7萬個塑膠空瓶（約72公噸塑膠廢棄物），減少169.17公噸二氧化碳排放，減碳實績相當於種植超過1.4萬棵樹，且ECOCO塑膠瓶自助回收機，一年回收超過3115萬支瓶罐，達到150萬次交易，真正落實「從源頭減量到末端回收」。

劉慧啟也說，台塑便利家憑藉345座站點的實戰經驗，進一步成功研發出全台第一座四劑型補充站「水精靈」，技術能力已領先亞洲並媲美歐美同質性機台，台塑便利家去年第四季展開新機轉型計畫，以全新四合一機型「水精靈」逐步取代基礎型機台，而首批佈建的「水精靈」在營收表現上較舊型機台成長超過33%，今年5月起將積極擴大佈建。

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