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Threads補齊最後拼圖！電腦版訊息全球上線、群組聊天功能也要來了

2026/05/06 12:29

Meta今（6）日宣布，Threads將於全球正式推出threads.com網頁版訊息功能。（業者提供）Meta今（6）日宣布，Threads將於全球正式推出threads.com網頁版訊息功能。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕廣大用戶長期「敲碗」的功能終於成真。Meta 今（6）日正式宣布，Threads將於全球正式推出threads.com 網頁版訊息功能，即日起，用戶在電腦瀏覽器上，也能享有完整且即時的互動體驗。

Meta數據顯示，Threads的訊息需求正快速升溫。今年初以來，平台每週訊息發送量成長達30%，目前平均每週已達3.5億則，顯示用戶對私訊互動的依賴持續提高，也讓Threads從原本以公開討論為主的社群場域，逐步延伸為日常交流的重要工具。

Threads於App推出訊息功能後，訊息使用量持續攀升，也使完整的桌面版體驗成為用戶期待已久的關鍵更新。此次上線後，用戶只需登入threads.com，即可透過電腦收發文字與多媒體訊息，並支援訊息編輯、表情回應與陌生訊息管理等功能，進一步提升跨裝置使用的流暢度與便利性。

此外，Threads 也預告將於近期推出群組聊天功能，未來用戶可在同一對話空間中與多位好友即時互動，不僅讓社群交流更即時、多元，進一步強化平台在熱門話題與文化趨勢上的串聯能力。

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