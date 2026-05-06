從獨居窮困到搬進兒子家！84歲嬤以為迎來救贖 僅3個月崩潰了

親子同住雖能改善高齡者生活，但若缺乏明確的財務與責任分配規劃，往往容易在日後產生摩擦與壓力。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕高齡者在面臨生活與健康不安時，會選擇與子女同住以尋求支援，然而，往往也伴隨現實壓力與責任分配問題。日本一名84歲老婦人原本只靠9萬日圓（約新台幣1.8萬元）年金苦撐生活，甚至連看病都得猶豫，直到兒子一句「一起住吧」讓她以為終於獲救。然而，現實卻在3個月後狠狠反轉，她再次面臨經濟現實的衝擊。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，84歲的和惠女士（化名）在丈夫過世後獨自生活，僅靠每月約9萬日圓（約新台幣1.8萬元）年金維生，存款僅約50萬日圓（約新台幣10萬元）。由於收入有限，她長期壓縮生活開支，甚至在冬天也不敢長時間使用暖氣，早餐通常吃吐司，有時不吃午飯，晚餐吃少量廉價的熟食，飲食以簡單食物維持最低生活需求。即使擔心自己的健康，她有時候甚至會因為看診費用太高而延後就醫。

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在一次探訪中，56歲的兒子發現母親生活困難後，提出「一起住吧」的建議。對和惠女士而言，這句話如同救命稻草，她隨即搬入兒子家中生活。和惠坦言「說實話，我當時如釋重負。我想，我再也不用獨自為錢煩惱了。」

同住初期生活明顯改善，不僅能正常用餐，也終於擺脫長期的經濟焦慮。然而，隨著生活穩定，家庭支出增加與照護成本逐漸浮現，潛在問題也開始顯現。

同住約3個月後，兒子向母親提出，希望她每月負擔約5萬日圓（約新台幣1萬元）家用，理由包括食費與水電費上升，以及因照顧母親而影響工作時間所造成的收入減少。兒子表示「食物和水電費都上漲了，我有時還得請假陪陪伴去醫院。說實話，我自己很難承擔所有這些費用。」

這項提議讓和惠感到錯愕和崩潰。若支付5萬日圓，她每月僅剩約4萬日圓（約新台幣8千元）可支配，醫療與日常開支將受到嚴重壓縮，也讓她再度感受到經濟壓力，表示「他邀請我和他一起住，所以我以為我不會成為他的負擔。」

經過協商後，雙方最終達成折衷方案，由和惠每月負擔約3萬日圓（約新台幣6千元），並自行承擔部分醫療與生活費用，其餘支出由兒子家庭負責，並考慮搭配政府高齡補助制度。

專家指出，親子同住雖能改善高齡者生活安全與照護問題，但若缺乏事前明確的財務與責任分配規劃，往往容易在日後產生摩擦與壓力。

和惠坦言，兒子提出同住時確實讓她感到安心，但也體會到「即使是家人，也必須把生活費與分工說清楚」的重要性。

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