台積電世界級董事會將修改公司章程，增加席次至12人。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）預計6月4日召開股東會，將修改公司章程，擬將董事席次上限從現行10人增加至12人，以因應經營環境的變化，明年董事會將改選，預期將增加董事人數，且現任董事有的不續任，屆時台積電世界級董事會提名人選勢必將受矚目。

台積電表示，公司章程第19條訂明「本公司設董事七至十人」。鑒於經營環境的快速變化，為使公司於延攬具備不同專業背景與經驗之董事時能有更大的彈性，茲建議修訂章程第19條，將董事人數修改為「本公司設董事九至十二人」。此修訂章程將呈送今年6月4日召開的股東會核准。

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台積電自創辦人張忠謀建立公司治理制度，首創延攬國際知名人士擔任獨立董事，持續至今，目前台積電董事會共有10席董事，其中7席為獨立董事，包括董事長魏哲家、董事曾繁城、國發會主委葉俊顯；獨立董事有彼得‧邦菲、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫、烏蘇拉‧伯恩斯、琳恩‧埃爾森漢斯以及林全等10人，個個大有來頭。

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