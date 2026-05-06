台股續創高！ 新台幣早盤升破31.5元、勁揚逾1角

台股續創高、熱錢回流！ 新台幣一度升破31.5元 勁揚逾1角

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股續新高，外資熱錢持續匯入，加上荷姆茲海峽航運逐步恢復，國際油價走跌、美元回落，新台幣兌美元匯率今早盤一舉升破31.5元整數關卡，最高來到31.488元，勁揚逾1角；中午暫收31.51元，升值9.5分，台北外匯經紀公司成交量10.01億美元。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5日表示，美國政府認定美伊停火協議仍然有效，市場對中東局勢的緊張情緒降溫，帶動美債殖利率回落。同時，美光大漲帶動記憶體族群狂飆，費城半導體指數勁揚逾4%，那斯達克指數再創歷史新高，也激勵台股今日延續攻勢。

請繼續往下閱讀...

隨著外資資金持續回流、美元指數走弱，主要亞幣同步反彈。新台幣今早以31.57元、升值3.5分開出後，隨即升破31.5元關卡，盤中最高觸及31.488元，距離前波高點31.388元僅一步之遙。

其他亞幣方面，市場觀望日本官方是否持續進場干預，日圓兌美元稍早一度回落至157.93，逼近158價位，目前約在157.8附近震盪；人民幣與韓元在恢復交易後，也同步走升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法