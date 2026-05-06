電扶梯站右走左？北捷數據揭風險、最佳方案只能站

電梯專家不建議走電扶梯。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電扶梯「站右走左」是否真的更有效率、也更安全？近期再度於Threads引發討論。電梯大廠KONE指出，電扶梯從設計之初就是提供乘客「站立」使用的運輸設備，而非供人行走的移動樓梯，明確建議民眾搭乘時應避免行走，以確保安全並提升整體運輸效率。

根據資料，台北捷運近五年電扶梯事故累計達835件，其中約39%與乘客在電扶梯上行走、踩空或奔跑直接相關。數據顯示，2021年至2023年間事故數由161件上升至235件，2024年略降至204件，2025年截至4月仍持續累計。專家分析，若能降低在電扶梯上行走的比例，相關事故發生率有機會顯著下降。

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專家指出，電扶梯踏階高度約20至23公分，高於一般樓梯的15至18公分，在移動狀態下行走，容易產生視覺深度誤判，增加跌倒風險。此外，長期「單側站立、單側行走」的使用方式，會造成設備受力不均，使鏈條與驅動系統承受不平均負載，進而加速零件耗損與維護壓力。研究指出，若能維持兩側平均受力，設備壽命可延長約兩成。

效率方面，「讓出一側供人行走」的習慣也未必更快。國際運輸實測顯示，當電扶梯採取「兩側站立」時，每分鐘可運載約141人，反而高於「一側站立、一側行走」的115人，整體運輸效率提升約27%。原因在於行走者需保留更大安全距離，導致可用空間下降；反之，兩側同時站立能最大化踏階利用率，縮短排隊時間，也讓尖峰人流更順暢。

通力也分享國際趨勢，多國公共運輸系統已逐步轉向「站穩搭乘」。日本名古屋市與埼玉縣已立法規範電扶梯使用方式，北京、上海地鐵也透過語音與標示提醒乘客避免行走；香港則依電機工程署建議，鼓勵乘客兩側站立。台北捷運也已調整宣導重點，逐步推動「兩側皆可站立」的新乘梯文化。

KONE並提出三項安全建議：第一，務必緊握扶手，避免突發停機或加速時失去平衡；第二，站穩踏階中央，避免踩在邊緣或跨兩階；第三，避免在電扶梯上行走或奔跑，以降低跌落風險。另提醒，穿著軟膠鞋、滑手機，或推嬰兒車、攜帶大型行李者，應優先選擇電梯。

面對安全議題，業者也導入科技解方。透過AI影像監控系統，可即時辨識跌倒、逆向行走、推車上梯等潛在危險行為，一旦偵測異常，系統可自動停機或發出警示，並通知管理人員介入，降低意外發生機率。

通力已提供選配式AI 電扶梯影像監控服務，目前這套服務已於荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場、上海兒童醫院與深圳地鐵等高人流場域導入，有助於降低因乘客行為異常所引發的非計畫性停機與安全風險。

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