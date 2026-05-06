6旬夫妻擁700萬退休好安心 卻因女兒「1通電話」晚年慘陷崩盤危機

如何在維持家庭支持與保障自身老後生活之間取得平衡，已成為高齡社會中愈發重要的課題。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕原本擁有穩定年金與存款、可安穩度日的退休生活，卻被現實狠狠打臉。日本一對60多歲夫妻，原本過著無憂生活，卻因女兒離婚帶孫返家，長期提供經濟援助就像無底洞，導致家計逐漸吃緊、晚年財務失控，存款快速蒸發，甚至逼近「一起崩盤」邊緣。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，67歲的正志先生（化名）與妻子已退休數年，目前每月合計約有25萬日圓（約新台幣5萬元）年金收入，並持有約3500萬日圓（約新台幣700萬元）金融資產。過去生活規律平穩，日常以散步、閱讀及旅遊為主，接近外界所認為的「理想退休生活」。

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然而，有一天，他們接到了大女兒的電話。她表示因為婚姻破裂，將帶著就讀小學的孩子返回老家附近生活，這使老夫妻倆的生活產生變化。為了協助女兒度過困境，兩人開始每月提供約10萬日圓（約新台幣2萬元）生活費，並分擔孫子的教育與生活開支。

起初，夫妻預期僅需短期支援，但隨著女兒收入不穩、贍養費不足，援助時間持續拉長，家庭負擔逐漸加重。正志表示，在進行未來財務試算後發現，若持續現有支援模式，資產可能難以維持10年以上，加上未來醫療與長照需求，風險不容忽視。他坦言「照這樣下去，我們都會一起沉淪」。

他們直言「如果我們破產了，最終的負擔會落在女兒身上。我們覺得那樣做是本末倒置」，經過與妻子討論，夫妻最終決定調整援助方式，將每月支出減半至約5萬日圓（約新台幣1萬元），並鼓勵女兒增加工作時數，以逐步提升經濟自立能力。

專家指出，如何在維持家庭支持與保障自身老後生活之間取得平衡，已成為高齡社會中愈發重要的課題。即使擁有一定資產與穩定收入，退休後仍可能因家庭因素面臨財務壓力。專家建議，民眾在規劃退休生活時，應將家庭變數納入考量，以降低潛在風險。

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