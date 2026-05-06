豪宅銷售會所賣中小坪數預售案 半年衝出8成買氣

「華固譽誠」是華固建設首度進入新北市央北重劃區推案。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕用北市敦南商圈、500坪豪宅銷售會所賣新北市新店、中小坪數預售建案，半年賣掉250戶、銷售率突破8成。

新聯陽實業副總邱俊陽表示，該銷售會所曾賣過信義計劃區豪宅建案「皇翔御琚」、而該豪宅每戶動輒幾億元，也因為新店預售案的接待中心不幸發生意外，才有機會轉到會所銷售。

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該預售案「華固譽誠」是華固建設首度進入新北市央北重劃區推案，也是在新店推出的第二個建案，第一個建案是2015年在大台北華城推出的別墅案。

而該案以在地買家為主，買家背景主要是自營商、企業主、科技新貴，以及投顧公司高階主管等。

至於，目前股市熱絡，未來是否會出現獲利了結轉到房地產，邱俊陽認為，一般建案應該暫時看不到，但頂級豪宅建案未來可能有機會出現大戶在股市獲利了結後買進頂級豪宅。

大戶股市獲利了結 有機會買頂級豪宅

而目前房市氛圍，邱俊陽認為，分為兩個市場，雙北市買氣持穩，但中南部房市可能會比較辛苦。

對於年底縣市長選舉對於房市的影響，邱俊陽指出，下半年房市價量應該還是會持平走向，而且過往選舉時，政府通常會釋放利多，因此，房市應該不會再更壞。

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