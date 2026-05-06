一開口就知道「你會不會變有錢」 ! 日銀行家親曝：秘密藏在「這裡」

日本銀行家指出，窮人和富人的思維，關鍵差異可以從櫃檯上的「言語」看出。（擷取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕銀行每天都會接觸到形形色色的人，日本銀行家坦言，其實很多時候，只要聽客人開口說幾句話，就能大概感受到這個人是偏向「容易變有錢的體質」，還是「容易陷入貧窮循環的體質」。

據報導，這位銀行家觀察到，所謂「貧窮體質」的人，說話往往帶有強烈攻擊性。舉例來說，如果在銀行等待的時間太久，這類人會經常脫口而出：「還沒好嗎？」、「快一點！」、「我很忙耶！」、「到底還要等多久？」諸如此類帶有責怪與壓迫感的話語。

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當然，銀行櫃檯有時確實會因為人多而等待，但許多情況其實不是現場人員能立即解決的。問題在於，一旦用攻擊性的方式開場，對方就會在負面情緒中與你互動，不僅難以建立好的關係，連自己也會在不斷輸出負面語言的過程中，慢慢形成「自己不被重視」的心理狀態。

相反地，那些真正擁有資產、被作者認為具有「有錢人體質」的人，反而大多非常冷靜。他們即使忙碌，也鮮少抱怨，而是耐心等待，甚至會對行員說：「你們辛苦了」、「大概還需要多久呢？」、「我先去別的地方，等等再回來也沒關係」。

更重要的是，這些人通常不只對銀行員如此，而是對任何人都保持禮貌與分寸感。當對方感受到被尊重時，自然也會更願意用積極、細緻的態度回應，雙方之間形成正向循環。

日媒指出，語言其實是在塑造一個人的氣場與人際關係。當一個人總是用威嚇、責怪或不耐煩的方式與他人互動，周圍的人也容易回以負面情緒，最終讓自己陷入「總是被草率對待」的狀態。

但如果願意站在對方立場思考，用帶有體貼與尊重的語氣說話，得到的往往也是更好的回應。久而久之，人會開始感受到自己是被重視、被善待的，而這種心理狀態，也會逐漸影響財運與人生。

專家指出，真正的「有錢人體質」，或許不只是帳戶裡有多少錢，而是懂得如何讓人願意靠近、願意幫助、願意尊重你。這一切，很可能就從一句話開始。

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