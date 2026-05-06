烏克蘭急尋「非紅」無人機供應鏈 台灣出口歐洲暴增40倍但卡在「價格」

烏克蘭軍人在測試場操作第一人稱視角（FPV）無人機。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭正積極將中國零組件從其無人機供應鏈中剔除。最新數據指出，台灣相關設備出口歐洲數量激增超過40倍，相關產品多數經由歐洲轉往烏克蘭。

根據英國《衛報》報導，隨著戰事延續，烏克蘭致力重塑國防工業，核心目標是擺脫對中國無人機零組件的依賴。烏方擔憂北京可能進一步收緊出口管制。

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烏克蘭智庫蛇島研究所（SII）指出，台灣在微電子、導航系統與電池領域的專業優勢，西方供應商較難競爭。相關技術實力使台灣成為烏國無人機製造商青睞的替代選項。

研究機構數據顯示，台灣在2025年向歐洲出口的無人機數量大增超過40倍。其中波蘭與捷克為主要市場，且2026年第一季的出口量已超越去年總和。分析指出，這類設備多數透過歐洲國家轉運，最終送往烏克蘭。

然而，價格仍是台灣供應鏈進入戰場的最大挑戰。雷虎科技（Thunder Tiger）總經理蘇聖傑表示，公司曾將無人機系統送往烏克蘭測試。對方滿意測試結果，但因價格相對高昂而未大量採購。

報導提到，中國製零件在價格與數量上仍具備絕對優勢。烏克蘭在短期內難以完全剔除中國零件，甚至其他國家生產的電池與磁鐵，相關原料供應仍高度依賴中國。烏克蘭無人機製造商Vyriy高層迪奧迪察（Bohdan Diorditsa）表示，使用台灣製零件在當地業界已是常見做法。

台灣推動非紅供應鏈 零件選擇回歸生存

報導指出，台灣自身也面臨紅色供應鏈依賴問題，目前仍進口大量中國商用無人機產品。台灣目前正推動降低對中國供應鏈的依賴，並規劃建立「非紅供應鏈」。

迪奧迪察強調，對烏克蘭製造商而言，零件來源的選擇並非基於市場壓力。相關採購決策最終取決於前線軍隊的生存需求。

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