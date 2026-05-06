台灣唯一！向榮幹細胞新藥 將在ISCT口頭報告

向榮幹細胞新藥近期將在ISCT口頭報告。圖右為向榮董事長蔡意文、圖左為總經理洪懿珮。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕向榮生技（6794）旗下幹細胞新藥ELIXCYTE®-CKD治療慢性腎臟病之臨床1/2期試驗結果，獲邀於國際細胞與基因治療學會（ISCT）2026年會進行口頭報告（Oral Presentation）。在幹細胞組別口頭報告中，向榮生技為唯一獲邀來自台灣的公司，替台灣幹細胞治療研究在國際舞台上爭取到難得的曝光度。

向榮表示，ISCT年會是全世界細胞與基因治療領域最重要的國際學術會議之一，每年吸引全球臨床醫師、監管機構、研究人員及產業專家參與交流。2026年會將於5月6日至8日在愛爾蘭都柏林舉行，預計有來自逾60個國家、超過3,000名與會者出席。

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向榮生技的臨床結果將於5月8日之「間質幹／基質細胞（Mesenchymal Stem/Stromal Cells）」專題場次發表，主題為："Clinical Development of Allogeneic Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cell Therapy for Chronic Kidney Disease: An Integrated Translational Evidence Framework"。

向榮生技治療慢性腎臟病之1/2期臨床試驗結果與真實世界數據比較，展現ELIXCYTE®-CKD在延緩腎功能惡化與疾病進展方面具潛在療效，高風險患者族群中的疾病穩定趨勢尤為明顯。

向榮指出，ELIXCYTE®-CKD已於2025年3月獲美國FDA核定「快速審查」資格，適用於具潛力滿足重大未被滿足醫療需求之新藥，有助加速後續臨床開發與審查進程。

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