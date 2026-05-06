機器人場域資安升級！臺灣資安館秀AI防護整合實力

臺灣資安館展區以高齡照護等人機協作場域為例，呈現資安應用實境。（數發部提供、記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕亞洲規模最大的資安盛會「2026 CYBERSEC臺灣資安大會」即日起於臺北南港展覽館二館登場，其中，由數位發展部數位產業署主導設立的「臺灣資安館」成為展場焦點之一，以「建構資安信任鏈」為主軸，集結59家國內自主研發資安業者，展現臺灣在資安技術與產業整合上的深厚實力。

本屆臺灣資安館以更貼近產業需求的角度出發，規劃「信任基石」、「營運韌性」與「產業應用」三大展區，透過具體情境與真實痛點，呈現資安技術如何落地並轉化為可實踐的解決方案。

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在「信任基石」展區，面對即將於2027年上路的歐盟《網路韌性法案》（CRA），臺灣業者如何取得進軍歐洲市場的門票成為關鍵議題。現場由工業技術研究院與中華民國資訊軟體協會共同展示「軟體物料清單（SBOM）安全合規檢測平台」，協助企業在產品上市前進行自主檢測，確保符合國際資安規範，建立產品信任基礎；同時，展區亦呈現後量子密碼（PQC）與晶片安全等前瞻技術，並透過與SEMI合作推動半導體設備資安驗證，進一步強化全球供應鏈的安全韌性。

延伸至「營運韌性」與「產業應用」展區，則聚焦資安與AI、智慧製造的深度融合，在AI攻擊日益複雜的情境下，展區以高齡照護等人機協作場域為例，展示一套整合型資安解決方案。

由東佑達自動化科技製造的機器人，結合東擎科技通過國際工控資安標準（IEC 62443-4-1 與 4-2）認證的邊緣AI運算平台，以及歐生全創新的PQC指紋安全金鑰與匯智安全科技的PQC安全晶片，進行嚴謹的身分與設備驗證，再搭配竣盟科技的VISTA AI資安監控平台，即時確保機器人在運作過程中的安全性與可控性。

此外，現場亦展示多項針對IT與OT混合環境導入AI的資安偵測與防護技術，並結合興啟科技的數位雙生應用，協助製造業與關鍵基礎設施在面對複雜攻擊時，提升即時應變與快速復原能力，進一步強化整體營運韌性。

透過臺灣資安館的整體呈現，不僅突顯臺灣在資安自主研發與產業應用上的整合能量，也展現出從「技術」走向「信任」與「韌性」的產業升級方向。

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