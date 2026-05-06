背負感驚豔！MUJI寵物背包日網狂推 裝5公斤也輕還能當筆電包

MUJI兩款話題寵物包，被日網友被形容為「最不像寵物包的包」，兼具通勤與日常使用需求。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕MUJI無印良品長期以「滿足生活基本」為理念，致力打造簡約且實用的生活用品。隨著寵物逐漸成為家庭成員，品牌也將「好感生活」延伸至毛孩日常，推出涵蓋餐具、玩具、清潔用品與外出裝備等系列，積極搶攻萌寵經濟。

其中，以「減輕肩膀負擔」為核心設計的寵物背包，再次成為話題焦點，在日本市場掀起討論，不少使用者直言「背負感驚豔」，即使裝入約5至7公斤的貓狗，體感重量仍明顯較同類產品輕盈，甚至被形容為「最不像寵物包的包」，兼具通勤與日常使用需求。

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MUJI兩款話題寵物包，分別對應不同使用情境，「寵物背包」（1190元）主打大容量與長時間外出使用，該款背包內部配置可拆式支撐板，維持包體挺度，即使承重也不易塌陷；三面透氣網格提升通風性，外側則設有可調式捲簾，兼顧隱私與實用。

日本消費者指出，這款背包關鍵優勢在於「輕盈感」與「型不崩」，不少人提到，其設計延續MUJI經典減壓結構，長時間背負依然舒適。此外，極簡黑、米色系外觀，讓整體視覺更接近一般後背包，不易被察覺為寵物包，也因此被部分使用者當作商務筆電包使用，強調低調與隱私性。

另一款「寵物用聚酯纖維棉麻包」（990元），則主打輕量與便利性，包體採可折疊設計，方便收納攜帶，內層具防潑水塗層，若寵物弄髒可直接擦拭，亦支援水洗，對於重視清潔的飼主相當友善。

日本飼主普遍認為其「全開式頂部」設計是一大亮點，尤其對於不易進袋的貓咪，更能降低放入時的阻力；側邊大容量口袋則可收納牽繩、寵物手冊或隨身物品，被形容為前往動物醫院時的「專用診所包」。

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