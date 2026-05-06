國銀龍頭徵才！台銀 2026 招募 245 名新血 起薪上看 4.4 萬

國銀龍頭招才！台銀2026招募245名新血，起薪上看4.4萬（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕國銀龍頭台灣銀行啟動2026年新進人員招考，此次將招募245名新人，含「一般金融人員」與「儲備理財專員」，起薪最高約4萬4500元（獎金另計），並提供應屆畢業生先行報考的機會。

台銀作為國內領先的國營銀行，不僅是台灣金融體系的基石，更是許多求職者心目中的夢幻職涯起點。此外加入台銀更具有三大核心優勢。

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包括完善的漸進式培訓與輔導，以「儲備理財專員」為例，台銀提供系統化的漸進式培訓計畫，協助同仁深入瞭解金融服務、投資及財務規劃。對於新進的「一般金融人員」，銀行亦規劃有清晰的試用期考評與證照輔導機制，確保同仁在入職初期即能建立紮實的金融實務根基。

第二擁有透明的升遷與多元職涯發展，台銀身為國營機構，台銀擁有公正透明的升遷管道與核薪標準。同仁在累積基層經驗後，可配合銀行業務需要及內部甄選，參與跨部門輪調或深耕專業領域。

最後則是優渥且保障的福利待遇，台銀除了具競爭力的月薪（正式派用後約4萬900元至4萬4500元起），同仁更享有國營事業專屬的獎金福利、績效考核與穩定的工作環境，為長期規劃人生與家庭提供最強大的後盾。

台銀指出，此次招考「一般金融人員」與「儲備理財專員」，起薪最高約44,500元（獎金另計），並提供應屆畢業生先行報考的機會。

網路報名自4月24日至5月13日，預計正取167名、備取78名，合計245名。有意向民眾可把握機會，至財團法人台灣金融研訓院網站（就業招考/甄試專區）「台灣銀行115年新進人員甄試專區」查詢。

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