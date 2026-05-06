台灣只剩半導體？謝金河：產業興衰決定在掌舵者的心態

台媒社論談「沒有半導體的台灣GDP」引發討論。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《工商時報》昨（5）日刊出社論，談「沒有半導體的台灣GDP」，文中認為，台灣產業只剩下一個半導體，什麼都沒有，對此，財信傳媒集團董事長謝金河在社群平台表示，傳產在中國市場需求疲軟的情況下，必須從質的提升，透過技術的升級找到出路，「產業的興衰，決定在掌舵者的心態」。

謝金河在臉書貼文表示，這篇社論的作者一直糾結在半導體外的傳統產業一蹶不振，他從2021年說起，到今天為止，石化，鋼鐵，水泥等產業都沒有回到2021年的水平。而謝金河提醒台塑及眾多傳統產業要注意來自中國的內捲也是在這一年。

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謝金河指出，在中國產能無限的壓力下，每個國家都有同樣的壓力。例如，日本日經指數已經攻上6萬，很多半導體材料公司股價都漲10倍，但日本汽車業正陷入困境，今年豐田（Toyota）從4000跌到2971日圓，本田（Honda）從1959跌到1156日圓，日產汽車（Nissan）從712.5跌到299日圓，日野（Hino），三菱汽車（Mitsubishi）更慘。這意味著本來有最強大競爭力的日本汽車也頂不住來自中國的壓力。

文中表示，台灣傳產一直期待中國大市場，但中國內需疲弱，更多產業低價搶佔市場，台灣的產業更加欲振乏力。這是天天怨天怨地不會找到活路，必須從質的提升，技術的升級找到出路！財訊雙週刊前幾期採訪的頌勝科技是一個典型的個案。

謝金河以頌勝為例，這是一家鞋材工廠，為了打進台積電半導體CMP研磨墊，打了五年官司，現在鞋廠轉型升級成為科技公司。頌勝去年EPS只有3.24元，這次以每股258元上市承銷，股價現在444元，本益比一百多倍，這是傳統產業轉型成功的代表作。

還有家在興櫃的高明鐵，這是一家鐵工廠，股價原本只有11.1元，這次也因為對接台積電生態系，將光纖與晶片進行耦光精準對接，這家公司去年EPS是負的2.96元，但市場將之視為CPO概念股，股價立刻飆升至500元以上，這也是傳統產業轉型的範例。

謝金河指出，產業的興衰，很重要決定在掌舵者的心態，只有不怕困難，在技術突圍的企業才能找到成功的舞台。

除此之外，文中也提到，台積電股東251萬人，0050的受益人有多達277萬人，兩者都超過台灣人口的10％，因此，台積電除了對產業，對資本市場也影響深遠。

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