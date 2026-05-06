換屋期限屆滿仍未出售？央行：有賣屋事實但卡程序可延長

換屋期限屆滿仍未出售？央行表示，有賣屋事實但卡程序可延長。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行2024年9月推出的第七波選擇性信用管制，調降第二戶房貸成數調降並擴及全國適用，央行後續為兼顧換屋族需求，於2025年9月將原定1年的換屋期限延長至18個月。央行近期觀察發現，僅有極少數案件未能在18個月內完成處分；對此，官員表示，若民眾確實有出售意願，僅因程序問題導致延宕，承貸銀行可視個案情況給予彈性延長。

央行官員強調，此舉並非放寬對第二戶貸款的限制，而是基於實務執行給予彈性空間。根據銀行端最新回報數據，截至今年4月，全國僅有2件申請希望延長協處，顯見絕大多數換屋族皆能於期限內完成交易。

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官員指出，銀行判斷是否給予延長期限的關鍵，在於民眾是否具備「掛售誠意」。銀行將評估其開價是否符合市場行情，若民眾開價明顯偏離行情導致無人問津，導致超過18個月仍未售出，將被視為缺乏賣屋誠意，不予延長並視同違約。

一旦被認定為違約，承貸銀行將採取以下行動，包括立即取消第二戶房貸的寬限期，並收回過去18個月應分期償還之貸款本金及貸款成數差額。且追溯自撥款日起，按貸款餘額加收罰金與利息，若涉及透過轉貸等方式規避切結事項，也可加收違約金。

反之，若民眾能出示掛售事實，且已進入交易程序但因故未能在期限內完成，承貸銀行則可視情況核准延長。

根據央行統計，自2024年9月第七波管制實施至今年1月，換屋相關陳情案件累計達262件。其中，銀行未受理案件共48件，主因包含擔保品地點不佳、借款人不符授信「5P原則」，或查無實質換屋自住需求。此外，有57件涉及貸款額度與利率爭議，多為銀行基於授信原則核予的條件未達借款人預期。

案件量最大宗者為「無法完成切結事項」，共計157件，佔比達六成。主因多為房市降溫導致銷售趨緩，借款人預期無法在原定的1年內售屋。為此，央行已於2025年9月將處分期限延長至 18 個月；針對2024年9月前已錄案且有實質掛售事實的換屋族，亦可與銀行協商，比照延長至18個月處分期。

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