中國跌出前三！美國最大出口國如今輸給台灣 「重要關鍵點」曝光了

中國長年穩坐的「世界工廠」地位，正面臨前所未有的挑戰。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰爭爆發導致能源價格飆升、供應鏈混亂，加上關稅政策交錯衝擊下，美國3月貿易逆差小幅擴大至603億美元、月增4.4%。美媒《Marketplace》指出，儘管美國逆差增加，但市場反而將其視為一項「不算太壞」的訊號，因為無論是進口或是出口都同步成長，顯示全球經濟雖動盪，美國需求與企業投資動能仍未熄火。

數據當中，最受關注的變化，是來自全球供應鏈版圖重組。中國曾是美國最大的出口國，如今已跌至第四位，落後於台灣、越南與墨西哥。關鍵在於，台灣憑藉「AI設備與伺服器供應鏈」快速崛起，對美出口地位明顯上升；越南與墨西哥則受惠於企業加速將產能轉向更接近美國市場的地區。

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報導指出，所謂的「貿易逆差」，是指進口金額超過出口金額的差距。

今年3月，美國進出口雙雙增加，但由於進口增幅更大，因此逆差擴大。不過，若與去年同期相比，今年迄今美國貿易逆差其實已縮小55%。而縮減貿易逆差一直是川普政府的重要政策目標；但市場人士指出，真正推動數字變化的，不只是關稅。

Capital Economics經濟學家瑞安（Thomas Ryan）表示，3月數據的關鍵，在於伊朗戰爭推升能源價格後，首次全面反映在美國貿易數據中。

如今的美國已是全球最大石油生產國，能源出口正快速增加。Wells Fargo Investment Institute全球分析師施洛斯伯格（Gary Schlossberg）指出，美國燃料出口價值3月暴增近25%，農產品出口也成長8%；此外，國防設備出口同樣強勁。

Schlossberg表示，「美國現在成了全球最後的供應者」。在全球農產品與能源供應受干擾之際，美國出口需求正在被進一步放大。

儘管出口強勁，但進口增加速度更快，特別是AI資料中心所需的電腦設備，以及汽車與消費性產品需求依然旺盛。Nationwide經濟學家克拉奇金（Oren Klachkin）認為，這反映美國消費與企業資本支出仍維持韌性。

市場預期，未來幾個月美國貿易逆差可能維持在相對穩定區間。彼得森國際經濟研究所資深研究員洛夫利（Mary Lovely）指出，目前關稅已不像去年那樣引發劇烈進口波動，而美國對進口商品的需求仍然強勁，「逆差不會消失，只是在移動。」

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