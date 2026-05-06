以為能安心養老！70歲阿北延後領退休金 申請才知殘酷真相當場崩潰

日媒真實案例指出，1名70歲男子選擇延後領退休金，結果現實不如所想。（歐新）

〔財經頻道／綜合報導〕山田徹（70歲，化名）自大學畢業後進入大型製造企業工作，一直到法定退休年齡後，仍利用再雇用制度持續工作至70歲。他原本以為透過延後領取年金能換來更安穩的晚年收入，結果在申請時才發現過去未曾注意到的制度規則，讓他難以接受這樣的結果，人生突然陷入黑暗。

山田徹說：「工作了將近40年，已經無法想像『不工作的自己』。而且就算不工作，也沒有其他特別想做的事情。」

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山田徹50歲時，妻子因病過世，當時他想：「按照平均壽命來看，我原本以為會是自己先離開人世，沒想到她那麼年輕就走了，完全沒有預料到。」喪妻的打擊讓他長期陷入低潮，子女也十分擔心他的狀態。也正因如此，他更加堅定「不想在老後給家人添麻煩」的想法，選擇持續工作並積極儲蓄。

他表示：「年紀大了生病或需要照護是無法避免的，但如果有足夠的錢，就能減輕家人的負擔，所以我開始盡可能節省並存錢。」

在此背景下，他也選擇延後領取年金，認為只要持續工作、有薪資收入，未來領取的年金金額自然會更高。以簡單試算來看，若於65歲開始領取，每月約18.5萬日圓；若延後至70歲，則可超過25萬日圓。他甚至認為，「等待年金增加的過程，也是一種安心與期待」。

然而，這個期待在70歲時被徹底打破。當山田徹決定開始領取年金並前往年金事務所辦理時，卻被告知意想不到的結果。「承辦人一邊確認資料，一邊露出困惑的表情，然後對我說：『很遺憾，您的延後領取增額無法適用。』那一瞬間，我幾乎不敢相信自己的耳朵。」

他隨即詢問原因：「我等了5年，為什麼不行？」最終才得知，問題出在他50多歲喪妻時，妻子同樣為上班族，當時他已取得「遺族厚生年金」的相關權利。

由於這個制度關係，山田徹原本以為的延後領取增額並不適用。「因為年金對我來說一直很遙遠，所以完全不知道有這樣的規則。為了期待增加的金額而等待這麼多年，結果卻變成這樣，真的很空虛……」。

文章指出，年金制度的設計本意在於保障高齡者生活，但相關規則複雜且牽涉家庭結構與既有給付權利，若未即時更新資訊，容易出現預期與實際結果落差。因此，民眾在規劃退休生活時，仍需持續確認制度變動與自身權益狀況，以避免類似情況發生。

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