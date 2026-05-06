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焦點股》台玻：隔日沖再現 爆量翻黑

2026/05/06 10:18

隔日沖再現，台玻股價爆量翻黑。（擷取自官網）隔日沖再現，台玻股價爆量翻黑。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕玻璃股台玻（1802）昨日在外資與主力強力買超下，午盤後直奔漲停，今日股價也一度開高、最高來到75.5元、上漲逾3.6%，然而不到40分鐘隨即翻黑，截至9:47分為止，股價下跌0.7元、暫報72.1元，爆出14.37萬張成交量，散戶大喊「隔日沖又來了」、「每次漲停都只有一日光景」。

昨日台玻股價突然湧入大單直衝漲停，主要是外資買超2.16萬張、自營商買超4206張，主力買超4.17萬張，三方聯手拉抬股價，由於線型指標持續向上翻揚，部分散戶今日開盤還搶進，大喊「抱緊緊」、「站上80元」、「上看三位數」，孰料，隔日沖再度出現，台玻今日爆量下跌，股市社群哀號「主力倒貨、熊熊猛殺」、「空軍集合了嗎?」

法人指出，台玻具有玻纖布話題，3月營收表現亮麗，目前4月營收與首季季報均尚未公告，由於股價在百元以下，容易成為散戶追逐標的，觀察目前籌碼面較為凌亂，同時，無論是「隔日沖」、「當日沖」、放空都不少，盤中股價表現震盪劇烈，投資人進場前宜先做好心理準備，盡量買黑不買紅，避免追高。

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