2030年CPU市場規模衝1700億美元！瑞銀點名最大贏家是它

2030年CPU市場規模衝1700億美元！瑞銀點名最大贏家是ARM。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI時代，被GPU搶盡風頭的CPU，或許正悄悄迎來一場屬於自己的爆發，瑞銀預測，隨著AI從對話生成進化為自主執行任務的Agent，算力瓶頸正從GPU轉向CPU，預估被嚴重低估的CPU市場規模，到2030年將達1700億美元（約新台幣5.37兆）。

這場算力重估中，ARM憑藉低延遲和能效優勢成為最大贏家，而AMD憑藉多線程優勢統治獨立機架市場，緊跟在後，至於英特爾則受惠PC換機潮，排名第3。

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華爾街見聞報導，在過去兩年的AI狂熱中，GPU搶走了所有的聚光燈，但隨著AI從單純的對話生成，進化為自主執行任務的代理（Agent），算力的瓶頸正在悄悄轉移。

根據瑞銀全球研究團隊發布了1份針對美國半導體產業的深度研究，在面對投資者關於「代理式AI將如何影響伺服器CPU市場」的密集提問，分析師Timothy Arcuri等人透過一系列行業專家訪談並結合自下而上和自上而下兩套模型，得出了一個明確的結論。

市場嚴重低估了AI時代CPU的價值，伺服器CPU的潛在市場規模，將從2025年的約300億美元（約新台幣9480億），成長至2030年的約1700億美元（約新台幣5.37兆），5年漲幅接近5倍。

在龐大的市場中，誰將是主要受益者，分析師明確給出排名，ARM是伺服器CPU最大受益者，其次是AMD，第3則是英特爾。

報告中指出，2025年，ARM架構在伺服器CPU市場的單位佔有率約為15%，預計到2030年，這一數字將升至40-45%；若以收入口徑計算，由於AI CPU的平均售價（ASP）更高，ARM的收入將進一步達到50-55%。

分析師將ARM未來12個月目標價從175美元上調至245美元，維持「買入」評等。

至於AMD，其優勢在於高核心數和多執行緒能力，這與代理AI對CPU"又要快、又要多"的需求高度契合。

報告引述AMD預計CPU市場將從2025年的260億美元（約新台幣8216億）增長至2030年的約600億美元（約新台幣1.89兆），其中AI驅動的CPU將佔2030年市場的約50%；AMD預計自身在總市場的市佔將超過50%。

分析師將AMD 2030年的EPS預測從25.27美元，上修約11%到28.14美元。

而英特爾的處境則相對複雜，瑞銀指出，英特爾正寄望於"Coral Rapids"產品線來縮小與AMD和ARM的差距，但目前來看，AMD和ARM在AI CPU市場的定位更為有利。

不過，英特爾也有１張獨特的牌，那就是PC端的溢出效應。隨著代理AI將更多任務推向本地設備執行（Anthropic的Claude Code已在採用此策略），PC升級週期有望被催化，英特爾將從中受益。

因此，瑞銀將英特爾2030年EPS的修正上修約7%，是3家中最低的。

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