中菲行4月營收28.4億元 年增12％

中菲行董事長錢文君。（中菲行提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（5609）4月自結集團合併營收28.4億元，較去年同期成長12%。在客戶出貨需求帶動下，空運貨運量較去年同期成長近20%；海運貨運量則較去年同期略減，整體貨運量仍維持穩健成長。累計前4個月，集團空運貨運量年增約20%、海運貨運量年增近10%，合併營收98.91億元，年增3.8%。

航空市場方面，中菲行說，AI相關貨物持續帶動美國進口需求；同時，在中東局勢影響下，部分客運航班縮減，壓縮客機腹艙艙位供給，尤以亞洲至歐洲航線最為明顯。加上燃油附加費持續調漲，整體物流成本呈現上升趨勢。中菲行全球業務與行銷副總裁 Kathy Liu 表示，傳統貨物需求仍相對穩定，但整體成本壓力正逐步升高。隨著運力趨緊與附加費攀升，企業需提前規劃出貨並更審慎控管物流成本。

請繼續往下閱讀...

中菲行表示，海運市場在波斯灣局勢持續緊張，部分企業為避開燃油附加費與假期前出貨壓力，提前安排出貨。亞洲主要轉運樞紐壅塞情況升溫，進一步加劇市場運力壓力。在燃油成本波動影響下，船公司持續調整即期運價，需求較高航線漲幅較為明顯；惟在需求相對疲弱的航線上，則出現運價調升與需求下滑並存的情況。中菲行全球海運行銷總監 Ted Chen 指出，主要供油樞紐燃油成本持續上升，若情勢未改善，未來恐出現供應短缺風險，進一步影響船公司後續在運價與服務網絡上的調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法