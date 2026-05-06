焦點股》成熟製程需求回溫 聯電、世界先進漲停

（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）昨舉行法說會，公布第一季獲利創近一年新高，第二季將續成長，成熟製程需求回溫，今年仍是穩健成長的一年，且新加坡合資12吋廠VSMC將新增代工生產矽中介層（Interposer）晶圓製造服務。法說會利多大放送，不僅激勵世界先進今股價跳空漲停達169元，上漲15元，截至9點30分，漲停委買量超過4千張，成交量2.58萬張；聯電（2303）早盤也攻上漲停，破90元大關，達91.4元，創近26年來新高，截至9點30分，漲停委買量逾4.35萬張，成交量11.84萬張。

世界先進第一季毛利率29.29%，季增1.78個百分點、年減0.81個百分點，創近4季新高，稅後淨利22.46億元，季增28.49%、年減6.96%，每股稅後盈餘1.18元，為近1年新高。受惠調漲價格、需求增加等有利因素，第二季成長動能再向上，預估晶圓出貨量將季增11% -13%，產品平均銷售單價將季增2%-4%，以新台幣兌美元平均匯率31.3元的假設基準，毛利率將介於31%-33%。

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世界先進並宣布新加坡合資12吋廠VSMC有新營運計畫調整，指出公司日前與客戶達成協議，客戶以「寄託設備＋長約產能承諾」，由世界先進接單轉合資12吋廠為客戶新增代工生產矽中介層（Interposer）晶圓製造服務，受產品組合改變及製程複雜度影響，12吋新廠投資總額由78億美元降至67億美元，滿載月產能由5.5萬片下修為4.4萬片。這代表世界先進打入AI的先進封裝CoWoS供應鏈，將有助以更高售價（ASP）與優化產品組合，抵消投資固定成本。

聯電上週法說會也公布第一季每股稅後盈餘達1.29元，創近10季以來新高，第二季預估晶圓出貨量將季增7-9%，以美元計平均售價（ASP）將微增1-3%，整體優於第一季，加上實施庫藏股，帶動股價持續上漲。

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