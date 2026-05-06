存到1千萬就敢提前退休？38歲IT男竟把「父母遺產算進去」、讓全家翻臉

許多人選擇長期工作，也有不少人嚮往所謂的FIRE（財務自由、提早退休）。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人選擇長期工作，也有不少人嚮往所謂的FIRE（財務自由、提早退休）。然而，日本一名在大型IT企業上班的38歲工程師，累積到5000萬日圓（約1016萬元新台幣）資產後就選擇提前退休，父親擔心地問他這樣夠嗎？結果IT男竟然把父母未來遺產納入財務規劃，最終引發家庭衝突。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住在東京都內的天野喜朗先生（化名，65歲）很期待38歲的獨子直樹（化名）回到老家的這一天，直樹先生在大型IT企業工作，對他來說是個「優秀兒子」，但就在晚餐時，直樹突然開口說：「爸，我已經辭掉公司工作了。我這輩子都不打算再工作了。」

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這個「重要報告」令直樹雙親相當震驚。直樹解釋，自己透過投資與節流累積約5000萬日圓資產，規劃展開FIRE生活，「只為工作而活我受不了，目前也沒有結婚打算，應該可以過得下去。等準備好後，我打算去海外看看。」

喜朗先生雖然感到困惑，但也試圖支持兒子的決定，他也提出建議：「但是直樹，5000萬日圓真的夠一輩子嗎？物價也在上漲，如果生病怎麼辦？是不是有點太天真了？」

然而直樹在進一步說明財務規劃時，卻把父母未來遺產與老家不動產價值納入預期，輕鬆地說：「我不只是算5000萬，我還把你們之後給我的遺產也算進去了。」直樹繼續說：「老家和財產最後也是我繼承吧？光是這塊土地就值不少錢了。因為有爸爸你們，我才能辭職，謝謝。」

這番話讓喜朗先生心中湧現憤怒與空虛，認為此舉等同將父母財務與人生納入個人退休計算之中，忽視父母自身的生活與醫療需求，「未來遺產終究會留給孩子，但把父母的遺產當作前提來計算提前退休，這不是很奇怪嗎？讓人覺得很不孝。」

報導分析，如喜朗先生所指出，5000萬日圓對30多歲的人來說，確實是筆有一定程度規模的資產，但對單身者而言，要安穩度過一生並不一定充足。擁有理性思維的直樹先生，或許因為擔心市場崩跌與通膨風險，而將父母的資產在心中「提前折現」，視為確定的未來現金流。然而對父母而言，那是辛苦累積的資產，是為了晚年生活與可能的照護需求所準備的資金。

報導強調，「一輩子不工作」是個人的自由，但這種自由不應建立在父母的金錢之上。即使是親子關係，父母的財務與子女的人生仍是兩回事，若任由自私的財務假設擴散，可能會破壞家庭關係，因此及早溝通至關重要。

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