焦點股》光寶科：毛利率逐季走升 拉半根漲停

光寶科受惠人工智慧伺服器與電能管理需求強勁，管理層看好第二季營運優於首季。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）受惠人工智慧（AI）伺服器與電能管理需求強勁，管理層看好第二季營運優於首季，隨著高附加價值產品比重持續提升，毛利率可望逐季增溫。在買盤青睞之下，光寶科今日早盤股價勁揚，截至上午9時24分暫報180元，漲幅5.26%，成交量2萬6352張。

光寶科今年第一季因一次性存貨跌價損提列影響，毛利率降至21.78%，管理層認為，此為全年低點，預期自第二季起隨產品組合改善回升。第二季主要成長動能來自雲端大廠需求持續強勁，以及新一代GPU平台帶動AI電能管理系統需求增加，包括33KW Power Shelf、8.5KW電源供應器（PSU）、備援電池模組（BBU）與低軌衛星電源產品出貨同步成長，營收與獲利有機會優於第一季。

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因應AI基礎建設需求成長，光寶科董事會通過美國投資案9.19億美元（約新台幣289.65億元），將用於土地、廠房及設備投資，擴充AI基礎建設能源產品產能；另也通過越南子公司增資1.49億美元（約新台幣46.96億元），用於營運成長與產能擴充，今年整體資本支出預估約130億元，不含美國新投資案。

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