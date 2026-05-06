焦點股》聯發科：發哥好狂無極限 連續3天漲停

聯發科連續3天漲停。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）上週法說會大幅上修今年AI ASIC（客製化晶片）營收目標一倍，展望明年，基於目前已掌握的產能，非常有信心此專案將會擴大到數十億美元的規模，另一個AI加速器ASIC專案目標於明年底前進入量產，外資給出目標價最高上看5000元，聯發科繼連兩天開盤漲停鎖至終場後，今日以漲停價開出，漲停一度打開，買盤搶進，再度亮燈漲停，漲停價3470元，再創掛牌新高。

截至9:15分左右，聯發科緊鎖漲停，成交量逾8850張，漲停委買張數逾2200張。

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根據證交所最新公告，聯發科已連續兩天達到證交所「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第四條第一項第一款發布「公布注意交易資訊」者，今日若再入列注意股票，明天恐進入分盤處置，創下大型權值股遭分盤處置的首例。

美系券商預估，聯發科下一代AI ASIC專案的ASP（平均單價）將較目前世代成長數倍，不僅有機會參與I/O晶片，也將參與運算晶片的設計，有助於提升毛利率，並可進一步推升2028年的獲利能力，法人普遍預估，2028年聯發科AI ASIC營收將大幅跳增，超越手機SoC成為公司最大營收來源，明年EPS（每股稅後盈餘）至少從100元起跳。

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