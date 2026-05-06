黃金觸1低點後上漲啦！專家這樣看未來

週二（5日）黃金價格在觸及一個月低點後上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（5日）黃金價格在觸及一個月低點後上漲，投資人正在評估中東脆弱的停火協議，以及通膨和利率預期所受的潛在影響。

黃金現貨上漲0.8%，報每盎司4557.56美元，週一曾觸及3月31日以來最低。

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黃金6月期貨上漲0.8%，報每盎司4568.50美元。

《路透》報導，American Gold Exchange資深分析師威科夫（Jim Wyckoff）說：「近期拋售後，我們看到了一些逢低買盤，而油價回落也提供了支撐。市場將繼續關注消息面，但焦點可能會稍微轉向經濟數據。」

他說：「黃金多頭需要一個重大的基本面利多，才能重拾信心。」

阿聯表示遭遇伊朗彈道飛彈和無人機的襲擊。美軍前一天試圖強行打開荷姆茲海峽時，與伊朗擦槍走火，但華府表示，脆弱的停火依然有效。

荷姆茲海峽承載了全球大量石油、化肥及其他大宗商品的供應，自2月28日開戰以來基本上處於關閉狀態，導致全球價格上漲。

雖然黃金傳統上被視為規避通膨和不確定性的工具，但在利率較高時，黃金的吸引力往往會減弱，因為收益率上升會降低黃金這種不孳息、無收益資產的吸引力。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示，雖然黃金愈來愈被視為一種對風險敏感的資產，避險需求的影響力有所減弱，但避險需求依然存在。

他說：「規避通膨的需求，加上央行買盤持續，到目前為止有助抑制更大幅度的下跌。」

美國本週將發布就業報告，投資人將檢驗經濟是否仍有足夠韌性，讓聯準會 （Fed） 維持貨幣政策不變，或是疲軟的勞動力市場將重燃降息呼聲。

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