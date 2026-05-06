焦點股》華邦電：法說利多 漲停重返百元俱樂部

華邦電法說利多，股價漲停重返百元俱樂部。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）昨召開法說會，第一季繳出獲利佳績，稅後淨利超過百億元，並預估DRAM供給缺口將延續到2028年以後，第二季價格漲幅會比上季多，SLC NAND快閃記憶體市場缺口也越來越大，更是華邦電今年擴產重頭戲；法說利多，激勵華邦電今開盤跳空漲停，重返百元之上，達108.5元，上漲9.7元，截至9點11分，漲停後委買量超過7萬張，成交量近5萬張。

受惠需求增加、漲價及產品組合改變，華邦電第一季毛利率達53.4%，季增11個百分點、年增27個百分點，營業淨利125.5億，季增206.7%，稅後淨利破百億元，達101.14億元，季增195.5%，較去年同期轉虧為盈，稅後每股盈餘2.25元，較市場預期為佳。

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華邦電第一季產品佔比以DRAM最高，因需求強勁及產品組合優化，位元出貨季增20中位數百分比，平均售價達季增50低位數百分比，營收季增93％，佔比達47%，較上季35 ％提高；快閃記憶體雖位元出貨減少，但平均售價增加30中位數百分比，營收季增23％，比重約佔32％。

華邦電指出，對NOR Flash、SLC NAND Flash與DRAM價格同步看漲，目前產能滿載且將持續擴產，預估DRAM供給缺口將延續到2028年以後，第二季價格漲幅會比上季多，SLC NAND快閃記憶體市場缺口也越來越大，更是華邦電今年擴產重頭戲。

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