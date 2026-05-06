驚！Shein涉將用戶個資傳輸至中國 監管機構：正展開調查

愛爾蘭資料保護委員會5日證實，中國快時尚電商平台Shein涉嫌將歐洲用戶個資傳輸至中國。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC）5日表示，中國快時尚電商平台希音（Shein）涉嫌將歐洲用戶個資傳輸至中國，已對此展開調查；Shein同天回應稱，該公司「極為重視」資料保護義務，並致力遵守所有法律。

路透報導，DPC擁有判處高額罰款的權力，將審查與評估Shein位於都柏林（Dublin）的歐洲、中東及非洲（EMEA）總部，在多大程度上遵守歐盟隱私規範，亦即「歐盟通用資料保護規則」（General Data Protection Regulation）。

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根據DPC規範，當個人資料被傳輸至歐盟以外的國家時，「歐盟通用資料保護規則」要求資料必須獲得與歐盟境內同等的保護。

DPC副專員陶艾爾（Graham Doyle）在聲明中表示，「DPC近期的監管行動，加上其他向歐洲監管機構提出的申訴，使得向中國傳輸資料的問題特別受到關注。」他補充，本次調查將是DPC的策略性優先事項。

去年，DPC質疑中國短影音平台TikTok針對用戶資訊保護方面的做法，對其處以5.3億歐元（約新台幣195億元）罰款，並命令TikTok暫停將資料傳輸至中國，除非資料處理方式符合規定。

Shein發言人在電郵聲明中表示，他們過去幾個月來一直，「積極與DPC就資料保護方式進行溝通」。發言人說：「我們極為重視資料保護，並完全致力於遵守歐盟通用資料保護規則及所有適用的資料保護法律。」

自Shein於2023年在都柏林設立EMEA總部以來，這是首次針對該公司展開的隱私調查。

由於許多全球大型企業將EMEA總部設在愛爾蘭，因此DPC已成為主要的歐盟監管機構。自2020年以來，DPC已針對違反「歐盟通用資料保護規則」行為企業處以共超過40億歐元的罰款。

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