黃金反攻要來了？這「關鍵指標」剛觸底 ! 專家預示大漲或將來臨

黃金3、4月創史詩級跌幅後，市場「極端悲觀」訊號亮起。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管黃金在伊朗戰爭期間意外失去避險光環，市場近期卻出現一項值得關注的「反向訊號」。有分析指出，黃金投資情緒指標已跌入歷史極端悲觀區域，這往往意味著，金價下一波大行情可能正在醞釀。

美國總統川普表示，美國與伊朗已達成共識，雙方將在維持部分封鎖措施的前提下，暫停進一步「自由行動」。消息一出，市場避險情緒迅速降溫，國際油價跌破每桶100美元，5日黃金則一度急跌超過40美元，最低觸及每盎司4590美元。6日金價強力反彈1.5%，來到每盎司4623美元。

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事實上，黃金在伊朗戰爭爆發後的表現，令不少投資人相當意外。按照傳統邏輯，地緣政治衝突通常會推升避險需求，進一步支撐金價，但這次黃金卻未能展現典型避險資產的強勢表現，甚至在3月與4月創下史上最大兩個月跌幅之一。市場分析認為，資金近期更傾向流向美元與高流動性資產，加上部分投資人獲利了結，也壓抑了黃金短線走勢。

專家指出，在中東衝突爆發前的4個月，黃金擇時交易者對金價前景極度樂觀，平均黃金配置建議一度逼近歷史高位的10%區間。然而，根據「Hulbert Gold Newsletter Sentiment Index」（HGNSI，Hulbert黃金通訊信心指數）最新數據，目前市場情緒已反轉至歷史分佈最低10%區間，也就是典型的「極端悲觀」區域。

HGNSI是由市場研究人士Mark Hulbert長期追蹤的重要反向情緒指標，主要統計數十位黃金擇時交易者建議的黃金持有部位比例，用以觀察市場是否過度樂觀或過度恐慌。歷史經驗顯示，當該指數跌至極端低位時，往往代表市場悲觀情緒已接近尾聲，金價後續反而容易出現反彈。

據報導，按照反向投資理論，這意味著黃金市場的情緒風向已經發生逆轉，若歷史規律繼續有效，當前低迷情緒可能爲金價和金礦股未來數週上漲提供支撐。

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