魯比歐宣布美對伊朗「史詩怒火」行動結束！國際油價急跌

國際油價週二（5日）在震盪交易中下跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（5日）在震盪交易中下跌約4%，原因是有2艘船隻成功通過荷姆茲海峽，同時美國表示，儘管雙方出現交火，美伊停火仍維持有效。美國國務卿魯比歐強調，中東停火協議仍然有效，雖然衝突尚未解決，但美國針對伊朗的首輪大規模軍事行動「史詩怒火」（Operation Epic Fury）已經結束。而在川普宣布引導滯留於荷姆茲海峽的船隻離開海峽的「自由計畫」（Project Freedom）將暫停後，美國原油期貨價格續跌。

《路透》報導，布蘭特原油期貨下跌4.57美元，跌幅4%，收每桶109.87美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨下跌4.15美元，跌幅3.9%，收每桶102.27美元。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates分析師在報告中指出：「市場可能出現部分賣壓，與川普政府對美伊停火持續有效的樂觀看法有關。」、「但今日的價格走弱，更像是在過去一週布蘭特油價強勁上漲後出現的技術性修正，」

而在川普表示，為重新開放荷姆茲海峽而進行的行動將暫停一段時間，以觀察是否能完成並簽署協議後。美國原油期貨週三（6日）早盤下跌逾2美元。截至格林威治時間5日23點26分（台灣時間6日6點26分），WTI期貨下跌2.23美元，跌幅2.18%，報每桶100.04美元。

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