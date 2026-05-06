年收380萬自認是房貸VIP！竟因「這理由」被拒讓他超崩潰

年收380萬自認是房貸VIP！竟因患有憂鬱症被拒，讓他超崩潰。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕年收1900萬日圓（約新台幣380萬）的44歲外商高管始（Hajime、化名），自備1000萬日圓（約新台幣200萬）決定在東京購買價值9000萬日圓（約新台幣1800萬）二手房，自認是房貸VIP客戶，沒想到銀行竟然拒貸，而理由竟是他患有憂鬱症，未能通過團體人壽保險，讓他不得不接受買房破滅的現實。

日媒報導， Hajime表示，與妻子結婚12年，目前育有1個小學六年級的女兒和1個小學四年級的兒子，婚後一直租房子，隨著孩子們漸漸長大，他們決定買１棟屬於自己的房子。

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他和妻子利用周末時間四處看房，最後在市中心找到了１間二手公寓，價格為9000萬日圓（約新台幣1800萬）,我們準備了1000萬日圓（約新台幣200萬）的首付，其餘則申請貸款，然而，幾天後他接到的銀行代表的電話，給了他一個意想不到的打擊。

“非常抱歉地通知您，我們決定暫時拒絕您的貸款申請。”

原本Hajime對自己很有信心，因以他的工作年資、年收入和負債收入比都符合優質客戶的標準，因此，當他詢問被拒絕的理由時，銀行解釋說，實際上，我們銀行已經批准了貸款本身，但我們無法承保配套的保險，因此，我們目前無法繼續辦理貸款。

換句話說，Hajime之所以無法獲得貸款，是因為他未能通過團體信用人壽保險的審核，而該審核要求申請人必須加入團體信用人壽保險。

Hajime進一步指出,大約2年前，因為工作壓力大導致失眠和情緒低落，一直在看精神科醫生。雖然被診斷出患有憂鬱症，然服藥期間仍然能夠勝任工作，也從未請過假，我從未想過這會影響我的貸款。

然而，對於進行團體人壽保險審核的人壽保險公司而言，某人正在服用精神疾病藥物這一事實被視為重大的「承保風險」。即使申請人年收入很高，如果保險公司拒絕承保，許多將團體人壽保險作為貸款條件的私人銀行也別無選擇，只能拒絕該申請。

當晚，Hajime打破沉默，和在客廳等他的妻子說了話。“……抱歉。公寓交易失敗了。貸款沒批下來。”

為什麼……？你不會隱瞞了什麼債務之類的吧？面對妻子質問Hajime才坦言說，我因為患憂鬱症而無法獲得保險。

“如果你身體不好，你甚至連房子都買不起……”妻子安慰了情緒低落的Hajime，兩人隨後不得不面對夢想家園計畫破滅的現實。

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