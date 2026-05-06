聯發科將成大贏家？獨吞Open AI手機大單 郭明錤「這樣說」

市場傳出，OpenAI首款AI智能手機量產可望提前至2027年上半年，聯發科有望成獨家處理器供應商。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕聯發科可望成為OpenAI AI 手機時代的最大受惠者之一。天風國際證券分析師郭明錤5日在社群平台透露，根據最新供應鏈調查，OpenAI首款AI代理手機（AI Agent Phone）開發進度明顯加快，量產時程已提前至2027年上半年，這比他在上周預測的2028年量產時點，足足提前一年。

市場解讀，這代表AI手機競賽正快速升溫，OpenAI 也可能希望在IPO前，加速建立「AI 硬體生態系」的市場想像空間，聯發科可望成為大贏家。

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郭明錤指出，原先傳出OpenAI可能同時與高通及聯發科合作開發處理器，但最新研判顯示，聯發科有望成為該設備的獨家SoC供應商。該晶片預計採用台積電N2P製程，並以客製化天璣9600平台為基礎打造。

據悉，這款 AI代理手機將採用雙NPU架構，強化異構AI運算能力，同時導入pKVM「硬隔離保險箱」與Inline Hash技術，藉此提升AI Agent在本地端運作時的安全性。這意味著，未來AI手機不只是聊天助理，而是開始朝向具備自主執行能力的「個人 AI 作業系統」發展。

此外，影像訊號處理器（ISP）也被視為核心亮點之一。郭明錤指出，OpenAI 將更重視真實場景下的視覺感知能力，而不只是傳統手機攝影規格競賽。記憶體方面，該設備預計搭載 LPDDR6 與 UFS 5.0 規格，進一步支撐大型 AI 模型的本地端運算需求。

郭明錤預估，若產品開發順利推進，OpenAI首款 AI 智能體手機在2027至2028年的累計出貨量，有機會逼近3000萬支。市場分析，若OpenAI真正跨入AI手機市場，將不只是新增一個手機品牌，而是可能重新定義下一代行動裝置的互動方式與供應鏈版圖。

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