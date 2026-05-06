三星加入兆美元俱樂部 與台積電列亞洲唯二

三星電子的市值達到1兆美元大關。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於AI晶片的需求激增，全球最大記憶體製造商三星電子的市值達到1兆美元大關，成為繼台積電（2330）之後，第2家達到這一成就的亞洲企業。在首爾早盤，三星股價大漲超過12％，推動南韓大盤指數漲逾5％，一舉突破7000點大關。過去1年內，三星股價漲了4倍多。

《彭博》報導，三星與同為記憶體晶片領先企業的SK海力士還有晶圓代工龍頭台積電一起，處在這場AI變革的核心位置，這場變革讓亞洲成為全球AI生態系的基石。一方面，亞洲在晶片製造領域具有優勢，另一方面，亞洲地區的資料基礎設施也在不斷完善。這推動了亞洲科技股強勁上漲，SK海力士和台積電本月也創下了歷史新高，投資人看好產業對先進晶片和運算能力的持續需求。

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紐約Roundhill Investments執行長馬札（Dave Mazza）表示，1兆美元這個數字，遠不止於象徵意義而已，從更廣泛的意義上來說，這反映了市場的一種判斷，在AI基礎設施中，記憶體所扮演的角色是根本性，而非暫時性。

就在幾天前，三星的半導體事業部在3月這季取得歷史性的獲利，遠超市場預期。由於AI資料中心訂單增加，該業務的利潤大幅上升48倍。分析師預估，隨著供應緊張，合約價格將繼續上漲，相關業務未來幾季將保持這樣出色的獲利趨勢。

與此同時，蘋果已與三星進行了初步談判，商討由三星在美國生產設備所需的處理器。這一措施表示，除了長期合作的台積電之外，蘋果多了另一個供應選擇。

不過，三星也面臨一些挑戰，儘管晶片部門獲利成長，但移動設備和顯示器業務卻呈現下滑的趨勢，這些業務不得不應對不斷上漲的原物料和零件成本。由於AI領域的興盛，三星員工要求獲得更高比例的利潤分成，他們還威脅在本月舉行為期18天的罷工。

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