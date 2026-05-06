節省一輩子好後悔！70歲阿公退休存到1000萬全懂了：再多錢也買不回時間

儘管未雨綢繆是好事，但若過度節儉或許會後悔莫及。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在對退休資金不安日益升高的情況下，從在職時期就持續穩健儲蓄的人並不少見。日本一名70歲阿公森田先生（化名）與妻子兩人同住，年輕時就過著相對節儉的生活，他退休後房貸已繳清，手頭還有約為5000萬日圓（約1019萬元新台幣）的金融資產，但他還是不太安心，過度節省生活開支，然而如今妻子因健康問題不能遠行，即使資產還在，時間卻回不來，讓他相當懊悔：「早知道應該多陪妻子出門」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，森田先生年輕時就是節省型的人。外食一個月幾乎不到一次，旅行也總是想著「等退休後再去」，一再延後。即使妻子邀他「偶爾去泡個溫泉吧？」他也常以「現在是該存錢的時候」為由拒絕，他坦言，小孩教育費、房貸、父母照護費，那段時間開銷接連不斷，讓他變得很害怕花錢。

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退休後森田先生曾再雇用一段時間，夫妻兩人每個月年金收入約23萬日圓（約4.68萬元新台幣），這讓他的金融資產規模來到約5000萬日圓，且房貸也都繳清，但即使這樣，森田先生的節省心態也沒有改變。在超市總是挑選打折商品，冷氣能不用就不用，衣服也穿著十幾年前的舊衣。

然而，一件事情動搖了他的想法。那是學生時代的朋友在旅行途中突然倒下的消息。雖然撿回一命，但已無法進行長途旅行，「那位朋友說了一句話：『如果能趁還能去的時候去就好了。』這句話深深刺進我心裡。」

讓森田先生真正感到後悔的，是妻子開始腿腳無力、出現行動不便狀況之後，過去熱愛旅行的妻子，如今走久一點膝蓋就會疼痛。當森田先生提議「要不要去京都走走」，妻子只是微笑著回應：「想去是想去，但可能沒辦法像以前那樣走了。」

那一刻，森田先生感到一陣哽咽：「錢還在，但能夠健康出門的時間，也許已經不在了。」

報導分析，森田先生的節儉並非錯誤。正因為準備了退休資金，現在的生活才沒有太大不安。但問題在於，「不花錢」本身變成了目的。

森田先生說：「在節約的時候，會覺得自己做得很對。但如果因此連與妻子的時間都被犧牲，那就不知道存錢到底是為了什麼了。」於是，森田先生最近開始逐漸改變用錢方式，每月與妻子外食一次、偶爾入住附近飯店，孫子生日時，不再只給現金，而是一起挑選書籍作為禮物，「不需要多奢侈，只是想把錢用在能留下回憶的地方。」

報導指出，儲蓄是守護未來的手段，但人生的時間，並不像存款一樣可以日後提領，森田先生的後悔，並不在於資產多寡，而是在於「何時、為何而花錢」，這件事本身就是一項困難的課題。

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