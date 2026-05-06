AI快速成長！Alphabet緊追輝達 有望重返全球市值龍頭

Alphabet有望在超過十年後，再次重返全球市值龍頭寶座。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在AI領域的出色表現以及雲端業務的高速發展推動下，Alphabet緊追輝達，有望超車成為全球最有價值企業。這次洗牌將使Google母公司Alphabet在超過十年後再次重返龍頭，該公司在2016年2月曾短暫佔據這一位置，隨後又被蘋果取代。

《路透》報導，這一情況反映市場情緒的巨大變化，Alphabet憑藉雲端平台，成為重要的AI服務供應商，同時透過自研處理器在晶片領域成為輝達的強大競爭對手，Alphabet的自研處理器已成功吸引了Anthropic等客戶。

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Alphabet近幾個月來的表現讓華爾街驚艷不已，雲端業務發展速度超預期，甚至超越了對手亞馬遜和微軟，這讓投資人開始相信，該公司在AI領域投入的數千億美元將獲得回報。

Hightower Advisors首席投資策略師林克（Stephanie Link）表示，這其實與大型科技公司的資本支出有關，同時，在某種程度上也反映了更好的獲利前景初步跡象。整個AI產業鏈還包括資料中心、電網和能源供應等領域。

截至週二（5日）收盤，輝達市值約4.77兆美元（約新台幣151.11兆元），相較於歷史高點的5.2兆美元（約新台幣164.73兆元）已明顯回落；Alphabet的市值則為4.69兆美元（約新台幣148.57兆元）。Alphabet的股價在2020年1月突破1兆美元大關，2024年4月突破2兆美元，隨後加速成長，2025年9月破3兆美元，並在今年1月突破4兆美元大關。

根據LSEG數據，Alphabet在第1季的雲端業務營收成長了63％，遠高於分析師的預期，這也是該公司自2020年公布這項業務營收數據以來，最高的成長率。

投資人認為，憑藉其面向企業的AI工具以及強大的自研晶片，Google成功佔領了大部份的新運算需求。執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，Google已經開始將自己的AI晶片直接銷售給部份客戶，這些晶片與輝達的產品存在競爭關係。

今年至今，Alphabet的股價漲約22.4％，輝達則漲約5.3％。2025年，Alphabet股價漲了65.3％。

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