13年磨一劍！《GTA 6》上市倒數 售價可能突破3A大作天花板

全球最受矚目的遊戲大作《俠盜獵車手6》預計將於今年秋季上市。（法新社）

Take-Two執行長澤爾尼克（Strauss Zelnick）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最受矚目的遊戲大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI, GTA 6）預計將於今年11月19日正式上市，外界估計其開發成本上看10億至15億美元（約318億至478億元新台幣），市場預期售價可能突破傳統3A遊戲上限，成為本世代最具指標性的娛樂產品之一。但由於《GTA 6》距離前作推出已長達13年，開發週期超過10年，外界也質疑GTA系列是否還能吸引新一代玩家，並喚回逐漸流失的老玩家。

《商業內幕》報導，市場普遍認為，《GTA 6》將刷新遊戲產業的製作規模與商業紀錄，回顧2013年推出的《GTA 5》，上市3天即創下10億美元銷售紀錄，至今全球銷量已突破2.25億套，仍是業界難以超越的里程碑。

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儘管在《GTA 6》中，玩家將參與槍戰、銀行搶劫、毒品交易，以及與性工作者的性行為，但Take-Two執行長澤爾尼克（Strauss Zelnick）本人卻是一位重視家庭的人、慈善家，也是健身愛好者。現年68歲的他在接受《商業內幕》專訪時表示，自己不喝酒、不抽菸，也沒有持有槍械，甚至從未吃過一張超速罰單。澤爾尼克甚至不玩電子遊戲，不過他會觀看別人遊玩，「我會看到整個遊完過程，只是拿控制器的不是我。」

澤爾尼克拒絕透露 Take-Two 在《GTA 6》上的實際支出，只表示「成本很高」，但多位分析師認為，《GTA 6》總開發成本很可能落在10億至15億美元之間，已遠超多數好萊塢電影，分析師也預期，《GTA 6》將突破3A級大作目前的價格上限，其中一位甚至預測售價可能突破3位數美元（100美元，折合約3187元新台幣）。

澤爾尼克強調，公司不會因成本壓力而壓縮品質。在產業面上，人工智慧（AI）正成為遊戲開發的重要變數。Take-Two目前已導入包括Claude與Gemini等AI工具，協助處理低價值、重複性任務，以提升整體開發效率。不過澤爾尼克坦言，AI並未降低成本，反而推升開發野心與內容規模，「當工具讓事情變簡單，需求反而會變更多」。

市場同時關注AI是否將改變遊戲產業競爭格局。Google今年推出AI遊戲生成工具Genie 3後，引發投資人疑慮，多家遊戲公司股價出現下跌，Take-Two也難以倖免，股價今年以來已下跌約11%。對此澤爾尼克表示，技術本身並非關鍵，能否打造暢銷作品仍取決於內容品質與創意能力。

此外，Take-Two近年積極布局玩家社群生態，2023年收購大型GTA模組平台FiveM，將玩家創作納入商業體系。澤爾尼克指出，與其對抗玩家自製內容，不如整合並擴大其影響力。

在開發節奏上，Take-Two強調已不再採取傳統「加班文化」（Crunch）模式，而是以延後上市確保品質。《GTA 6》上市時間歷經多次延後，最終定於2026年11月推出，反映公司對產品完成度的高度要求。

從基本面來看，Take-Two目前市值接近400億美元，年營收約65億美元（約2071億元新台幣）。儘管旗下擁有《NBA 2K》、《碧血狂殺》》（Red Dead Redemption）等多個成功IP，但澤爾尼克強調，公司不會因過去成功而自滿，「傲慢是持續成功的敵人」，未來仍將持續押注未來高品質內容，以維持公司在全球遊戲市場的地位。

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