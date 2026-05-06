OpenAI總裁：馬斯克曾希望籌資800億美元 用於火星殖民

OpenAI總裁表示，馬斯克曾希望利用這家機構籌資800億美元，用於火星殖民計劃。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI總裁週二（5日）作證時表示，全球首富馬斯克過去支持將這家AI新創公司轉變為營利企業，但他希望擁有完全控制全，以便能籌資800億美元（約新台幣2.52兆元），用於火星殖民計劃。

《路透》報導，OpenAI總裁布洛克曼（Greg Brockman）在第2週審理時出庭作證，這起訴訟可能會決定OpenAI的未來。OpenAI在2022年底推出ChatGPT聊天機器人，進而引發人們對生成式AI的廣泛關注。

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馬斯克指控OpenAI和其執行長奧特曼（Sam Altman）欺騙了他，讓他向這家非營利組織捐出3800萬美元（約新台幣11.99億元）。然而，該組織隨後放棄了慈善宗旨，轉變為一家營利企業，目的只是為了讓那些人中飽私囊。

馬斯克要求該機構賠償1500億美元（約新台幣4.73兆元），並撤離奧特曼和布洛克曼的職位。馬斯克是OpenAI的共同創辦人之一，2018年2月退出了董事會。

在第2次出庭作證時，布洛克曼表示，2017年馬斯克曾希望OpenAI改變公司結構，因為對於一家非營利組織而言，要籌到能夠讓OpenAI打造先進AI模型所需的資金實在太困難了。布洛克曼指出，馬斯克明確表示，如果可以的話，他希望成為OpenAI的領袖。布洛克曼補充，當時奧特曼是另一個人選。

布洛克曼稱，馬斯克在會談中表明，憑藉自己的商業經驗，他應當在OpenAI中持有多數股份。據布洛克曼所說，馬斯克打算利用這些，在火星上建造一座城市，他說要在火星上建城，需要800億美元（約新台幣2.52兆元），最終他想要完全控制一切，並補充，馬斯克表明會自己決定何時放棄完全控制權。

布洛克曼表示，2017年8月與馬斯克的會談進行的很順利，馬斯克送給OpenAI的員工一些特斯拉，以表達對他們工作的感謝。但談到馬斯克不喜歡的OpenAI股權結構時，他憤而離場。並在之後表示，在問題解決之前，會暫停提供新的資金支持。

OpenAI在2019年3月進行了重組，變成一個由非營利組織所管理的營利性機構，使他能夠接受外部投資人的資金投入。自那以後，OpenAI籌集超過1000億美元（約新台幣3.15兆元）的資金，用於招募研究人員、購買運算設備，為今年可能進行的IPO（首次公開發行）做準備。

OpenAI認為，馬斯克心懷不滿是因為他在公司取得成功之前就離開了董事會，現在又想重新掌控公司。該公司也指出，馬斯克提出訴訟目的是為了扶植自己的xAI，這家公司在2月已併入SpaceX旗下。

SpaceX同樣預計在今年上市，且IPO規模可能超越OpenAI。根據一份登記文件，SpaceX董事會在1月批准，如果這家公司的市值達到7.5兆美元（約新台幣236.7兆元），並且能在火星上建立至少100萬人口的永久殖民地，將授予馬斯克2億具有超級表決權的受限股。

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