英特爾飆逾12％ 美政府持股帳面獲利380億美元

英特爾飆逾12%，美國政府帳面獲利爆增380億美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）在首季繳出亮麗財報，且資料中心業務前景亮眼的展望後，股價一路狂飆，週二（5日）股價一度漲逾15%，市值突破5500億美元，超越2000年網路泡沫創下巔峰，而美國政府因持有約1成股權，帳面獲利也跟著爆增約380億美元。

英特爾市值再創佳績，週二股價一度來到110.48美元，漲15.34%，市值突破5500億美元，達5552.72億元，終場收108.15美元，漲12.92%，市值達5435.62億美元，超過了其在網路泡沫時期的市值，1年來的漲幅超過 430%。

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隨著英特爾股價狂飆，美國政府也跟著吃香喝辣，由於美國政府在2025年8月以每股20.47美元、總額約89億美元，取得 Intel 約4.333億股、接近9.9%股權。

受惠於英特爾近期股價大漲，截至週二收盤，其持有市值達468億美元，扣除原始投資約89億美元，其帳面未實現獲利約380億美元。

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