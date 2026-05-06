不外食、租老房苦存2000萬提前退休！不到半年就「重返職場」，他曝後悔心路。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕現年46歲的單身漢真弘，靠著不外食、租老房等超節儉生活，資產總於達到1億日圓（約新台幣2000萬）提前財富自由，退休後做的第1件事就是出國旅行，然而旅行結束後，面對意想不到的空虛感，在短短數月讓他決定重返職場，現雖然年薪比之前少約4成，但不用加班，且每天和同事們閒聊也成了他的樂趣，而這些是金錢買不到的快樂。

日媒報導，「當我的資產超過1億日圓時，我欣喜若狂，心想從此可以過上悠閒自在的生活。但結果卻發現一切都是空虛……」。

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真弘大學畢業後就加入了1家中型公司，擔任系統工程師，工作強度很大。他離職前的年收入約為820萬日圓（約新台幣164萬）。

從２０多歲起，真弘就立志要實現「財務自由，提前退休」（FIRE），20多年來，他不僅月租4萬日圓（約新台幣8000元）的舊式單間公寓，並大幅削減了固定開支。他不追求時髦的衣服，也不常下館子，過著以在家煮飯為主的簡樸生活，每月拿出8萬日圓（約新台幣1.6萬）加上一部分獎金進行投資，到20歲末，我的資產已經超過了1000萬日圓。

即使30多歲時，月薪漲到30多萬日圓（約新台幣6萬），他也沒有提高生活水平，持續增加投資,當30多歲後期，年收入超過800萬日圓（約新台幣160萬）時，他更是全力以赴，每月拿出25萬日圓（約新台幣5萬）加上全部獎金，每年總計約450萬日圓（約新台幣90萬），投資於預期年回報率為５%的指數基金。最終，真弘在46歲時提早退休，實現了長久以來的夢想，獲得了真正的自由。

他估計自己未來的生活開支約為每年300萬日圓（約新台幣60萬），並計劃按照「4% 法則」生活。該法則規定，將1億日圓投資於年利率4%的資產，同時逐步提取投資，即使考慮稅收和未來的通貨膨脹，也能在不減少資產的情況下維持生活。

真弘退休後做的第１件事就出國旅行，他背著行囊，遊歷了自己一直嚮往的國家，每天都能欣賞到令人嘆為觀止的風景，體驗到新鮮事物。但最令正弘感動的，還是旅途中遇到的人之間溫暖的互動。

然而，在經歷了幾個月如夢似幻的世界之旅後，當真弘回到日本的家中時，他立刻感到一種強烈的空虛感。

平日白天我沒有朋友可以見面，日子過得很無聊，只是在安靜的公寓裡等待時間流逝。更糟的是，每次股票價格波動導致我的資產縮水時，我都會感到被落下和焦慮。

而海外旅行的那段日子，讓他意識到，無論你擁有多少財富，如果沒有人與你分享快樂，或者沒有被社會需要的感覺，你的內心都不會真正感到滿足。

由於他不可能永遠旅行下去，真弘最終放棄了提前退休生活方式，決定重返工作崗位，因人際關係比金錢更重要。

真弘現在找到了1份完全不同行業的新工作，年薪約500萬日圓（約新台幣100萬），比以前少了些，但不用加班，而且和同事關係很好，每天和同事們閒聊也成了我的樂趣。

當真弘偶爾用自己賺的錢和同事們出去喝酒時，他的表情甚至比他擁有1億日圓淨資產時還要活躍。

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