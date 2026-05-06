AMD財報驚豔！盤後漲逾16％ 市值爆增957億美元

AMD執行長蘇姿丰。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕超微（AMD）週二（5日）公佈的第1季財報超出預期，同時，由於人工智慧工作負載所需的晶片需求飆升，公司營收預期也超過了預期，在驚豔財報激勵下，盤後股價飆漲16.54%，股價正式突破400美元，來到414.005美元，市值爆增957.54億美元（約新台幣3.02兆）。

CNBC報導，根據財報數據，超微第1季每股盈餘達 1.37 美元，高於市場預估的 1.29 美元；營收達102.5億美元（約新台幣3239億），也優於預期的98.9億美元（約3125.24億）。與去年同期相比，營收成長38% ,淨利則達13.8億美元（約新台幣436.08億），每股盈餘84美分，高於去年同期的7.09億美元（約新台幣224.04億）與 44 美分。

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AMD表示，預計第2季營收約112億美元（約新台幣3539.2億元），優於預期105.2億美元（約新台幣3324.32億）。

AMD執行長蘇姿丰在聲明中表示，資料中心部門現在是「我們收入和利潤成長的主要驅動力」。展望未來，隨著我們擴大供應以滿足需求，我們預計伺服器增長將顯著加速。

在財報電話會議前的準備發言中，蘇姿丰表示，公司「對明年實現資料中心人工智慧收入數百億美元充滿信心，並且在未來幾年內實現超過 80% 的長期成長目標」。

AMD的股價一路飆升，過去1年漲幅超過2倍，2026年至今已上漲66%，週二收355.26美元，盤後受到財報利多激勵，股價大噴出，一舉突破400美元，衝抵414.005美元，大漲16.54%，盤後市值爆增957億美元。

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