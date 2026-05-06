AI狂潮引爆記憶體荒！美光市值衝破7000億美元創新高 供不應求成新常態

記憶體大廠美光（Micron）的歷史性漲勢週二（5日）持續延燒。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體大廠美光（Micron）的歷史性漲勢週二（5日）持續延燒，股價大漲11%，帶動公司市值首次突破7000億美元大關。美光股價今年以來已上漲124%，過去12個月更暴漲近700%，使美光躋身美國市值前十大科技公司之列。

《CNBC》報導，隨著人工智慧（AI）熱潮帶動需求暴增，記憶體市場出現供不應求的情況。輝達（Nvidia）與超微（AMD）等晶片製造商，在其高效能AI處理器中需要大量記憶體支援。美光、SK海力士（SK Hynix）與三星（Samsung）幾乎掌握整個記憶體市場。

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同樣受惠這波需求的還包括固態硬碟（SSD）製造商SanDisk，其產品仰賴NAND記憶體，週二股價也大漲12%，今年以來已上漲約6倍。

美光週二宣布，已開始出貨其目前市面上容量最大的商用固態硬碟。相較於傳統硬碟（HDD），SSD能以更低的耗電量儲存更多資料。

美光核心資料中心部門資深副總裁維爾納（Jeremy Werner）在新聞稿中表示，「這項突破性的容量，為資料中心營運商提供了關鍵的新工具，有助於改善機櫃層級的總持有成本，尤其是在電力供應逐漸成為AI基礎設施擴張關鍵限制的情況下。」

自2022年底ChatGPT問世引爆AI熱潮以來，記憶體製造商始終無法滿足市場需求。在美光今年3月公布第二季財報後，執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）接受《CNBC》訪問時表示，由於供應吃緊，主要客戶目前僅能獲得「50%至3分之2的需求量」。

美光週二股價收在640.45美元，上漲11.1%，盤後股價持續上漲，至675.76美元，漲幅5.5%。

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