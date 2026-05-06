台灣「兆元企業」破16家 謝金河曝原因：除美國只有台灣

本月5日，聯發科股價延續強勁走勢，開盤跳空漲停達到3155元，再創天價。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕本月5日，聯發科在人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）題材持續發酵下，股價延續強勁走勢，開盤跳空漲停達到3155元，再創新天價。財信傳媒集團董事長謝金河指出，聯發科如同旱地拔蔥般快速奔馳，市值一下突破1601億美元，對比4日高通的收盤價168.38美元，市值約1768億美元，雙方的差距正逐漸拉近。「台灣企業正快速走向國際！」

謝金河今天上午在臉書發布貼文稱，30年前，郭台銘開始開疆闢土的時候，為了得到戴爾公司（Dell）和惠普公司（HP）的訂單，不得不卯足全力。他表示，那時戴爾、惠普很大，台灣很小；如今台灣很多資通訊廠規模早就超過惠普。

請繼續往下閱讀...

謝金河說，在手機晶片的時代，高通是超級大廠，聯發科是「小弟」，雙方差距非常遙遠；如今聯發科與高通快要平起平坐，甚至可能超越，這是很不可思議的事情。他分析，人工智慧（AI）運算帶給聯發科空前機遇，TPU發揮難以想像的空間，聯發科進一步與Google合作，開啟了前所未有的「大浪」。

謝金河指出，4月以來，聯發科快速奔馳，也把高通的股價拉起來，5日高通大漲10.79%。從市值排名來看，台積電已達58.99兆台幣，台達電、聯發科都超過5兆，往下是日月光、台光電、欣興、智邦科技、富邦金、廣達。

他說，一路排下去，台灣居然有超過16家兆元企業，且最近聯電ADR大漲，股價從5.61漲到14.215美元，市值也破兆；去年才上市的鴻勁也加入兆元行列。

謝金河表示，台灣企業市值極大化，也讓企業在全球開疆闢土的實力大增。他透露，上週星展銀行預測新加坡海峽時報指數可以破萬，但仔細檢視新加坡前10大企業，前三大是銀行，後面是電信、航空公司、地產公司，相對爆發力受限；與此同時南韓的海力士、三星成為雙箭頭，勢不可擋；日本的老大是Toyota，也有點壓力。

謝金河強調，台灣整體科技業的翻升，幾乎是全面性的，除了台積電，台灣有12家超過兆元的科技公司，這個現象除了美國，只有台灣！

他提及今周刊每年推出的兩岸三地企業排行榜，台灣企業大幅超前，現在一家台積電已是騰訊、阿里巴巴、工商銀行、農業銀行的總和；台達電、聯發科也超過工業富聯、拼多多、小米，這是台灣空前際遇，值得大家珍惜！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法