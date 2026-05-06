美股收盤》英特爾飆近13％！標普那指續創高 台積電ADR反跌近2％

週二美股上漲。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕因人工智慧股票上漲提振市場，投資人持續關注強勁的企業財報，加以美國和伊朗的停火協議仍然穩定，週二標普500和那斯達克指數再度創下新高，分別上漲0.81%、1.03%，道瓊工業指數上漲356.35點、0.73%，費城半導體指數飆漲4.23%，台積電ADR反跌1.79%，收在394.41美元。

綜合外媒報導，AI晶片公司AMD在盤後發布財報，該公司股價上漲4%。彭博報導，蘋果公司有意洽談英特爾處理器代工，英特爾股價飆漲近13%，華爾街人工智慧巨頭為股市帶來樂觀情緒。不過，帕蘭泰爾公司公布第一季業績超出分析師預期，營收為自2020年上市以來最快的成長，股價仍下跌近7%。

請繼續往下閱讀...

根據FactSet的數據，迄今已公布業績的標普500指數成分股公司中，約有85%業績超出預期。

儘管荷姆茲海峽再次發生襲擊事件，華盛頓週二表示，與伊朗的停火協議仍然有效，投資人對美伊敵對行動升級的擔憂有所減緩。布蘭特原油期貨價格下跌，但仍維持在每桶110美元。

道瓊工業指數上漲356.35點或0.73%，收49298.25點。

標普500指數上漲58.47點或0.81%，收7259.22點。

那斯達克指數上漲258.32點或1.03%，收25326.12點。

費城半導體指數上漲445.92點或4.23%，收10980.58點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法